Solo il 45% della popolazione ha questo osso, tu invece?

Il dito mignolo del piede, spesso trascurato e considerato poco importante, nasconde in realtà un segreto anatomico che potrebbe sorprendere molti di noi. Sebbene possa sembrare un semplice accessorio del nostro piede, svolge un ruolo cruciale nell'equilibrio e nella propulsione del corpo umano.

Nonostante non lo utilizziamo più per aggrapparci agli alberi come i nostri antenati, il mignolo e gli altri dita dei piedi sono fondamentali per la nostra andatura. Come ha spiegato il Dr. Wenjay Sung, medico presso il White Memorial Medical Group, camminiamo come su un treppiede, appoggiandoci sulle nocche del grande dito, del mignolo e sul tallone.

Se togliamo uno di questi, perdiamo l'equilibrio.

Quante ossa ha il tuo mignolo? La risposta potrebbe essere una o due. Una ricerca del 2012 ha messo in discussione le nozioni tradizionali, sostenendo che molti individui abbiano solo due falangi nel mignolo, contrariamente a quanto riportato nei manuali di medicina. Dopo aver analizzato le radiografie dei piedi di 606 pazienti, i ricercatori hanno scoperto che il 55,3% dei pazienti aveva tre ossa con due articolazioni, mentre il 44,4% aveva solo due ossa con una singola articolazione.

Questo fenomeno anatomico, descritto per la prima volta da Leonardo da Vinci nel 1492, sembra essere un tratto esclusivamente umano. Si ritiene che questa variazione anatomica sia il risultato di una segmentazione incompleta piuttosto che della fusione delle falangi; particolarità osservata nei feti fin dalle 12 settimane di gestazione.

La ricerca suggerisce che questa variazione sia una risposta all'andatura bipede e che derivi principalmente dalla mancata formazione dell'articolazione interfalangea distale.