Queste 450 app per iOS ed Android tracciano la vostra posizione: ecco quali sono

I ricercatori di ExpressVPN hanno scoperto che sul Play Store di Android ed App Store di iOS sono presenti centinaia di applicazioni che riescono a tracciare la posizione degli utenti tramite un codice SDK, sviluppato da un'azienda di terze parti, X-Mode.

Dal momento che le policy dei due negozi di applicazioni vietano l'utilizzo di SDK, teoricamente tali applicazioni dovrebbero essere bannate o per lo meno sottoposte a revisione. L'aspetto preoccupante è che il data broker in questione non fa altro che "rubare" i dati degli utenti per poi rivenderli ai propri clienti, tra cui figura anche l'esercito Americano.

Apple in passato aveva bannato X-Code del proprio store, e lo stesso aveva fatto anche Google: i due colossi delle app inoltre, avevano dato agli sviluppatori due settimane di tempo per rimuovere le righe di codice malevole dalle applicazioni, altrimenti avrebbe proceduto con il ban.

I ricercatori di ExpressVPN hanno trovato altre 450 applicazioni che continuano ad utilizzare il codice di tracciamento di X-Mode, e complessivamente hanno ottenuto 1,7 miliardi di download a livello mondiale. La lista completa delle app è disponibile a questo indirizzo: le categorie coinvolte sono tante, si va dai giochi alle tastiere, passando per le radio, i browser e le applicazioni di natura religiosa.