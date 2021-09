46 applicazioni, giochi e temi Android in regalo su Google Play Store per questo weekend

Dopo un inizio settimana con 33 contenuti in regalo su Google Play Store, il negozio di prodotti per smartphone Android viene inondato di altri prodotti gratuiti per questo weekend. Nello specifico, si parla di ben 46 app, giochi e temi temporaneamente gratis, disponibili per tutti gli utenti del robottino verde: ecco la lista completa!

Applicazioni

Video Speed Controller Pro

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

AFinance

80s Music Radio Pro

90s Music Radio Pro

Fractions Math Pro

Matrix Determinant Pro

Numberwiz

Clipboard Pro

Memorize: Learn Spanish Words with Flashcards

Memorize: Learn TOEIC Vocabulary with Flashcards

Pro Mp3 player - Qamp

How much can I spend? Expense Tracker Premium

Giochi

Infinite Launch

Chess from Kindergarten to Grandmaster (No Ads)

Infinite Flight - Flight Simulator

Stroop Effect Test: Challenge your Brain (No Ads)

[VIP]Coin Princess: Offline Retro RPG Quest

Escape Balls : The Premium Survival Game

Defense Warrior Premium: Castle Battle Offline

[VIP]Infinity Dungeon: Offline RPG Adventure

[VIP]Missile Dude RPG : Offline tap tap hero

Save The Puka Pro:2D Platform Games Adventure Game

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords

MathLand Full Version: Mental Math Games for kids

2021 NEW Math puzzles

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

BattleTime: Ultimate

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

[VIP]Infinity Dungeon 2- Offline Defence RPG

PP Doll & House. Dress up and Decorate!

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

Trivia Master - Quiz Games

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horror

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Healing Wood Block Travel

Mega Block Puzzle

Superhero Armor: City War Premium

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting

Surface Trimino: increase the area. Casual game

The House: Action-horror

[VIP] WeaponWar : Offline Idle Merge Game

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

First - a Calendar Watchface

Rapid Launcher XP

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers

Assieme a tutti questi regali troviamo anche alcune offerte interessanti su videogiochi, tra cui Doom & Destiny, Distraint: Deluxe Edition, Hidden Folks e Orwell. Per l’elenco integrale delle promozioni, però, vi rimandiamo alla pagina dedicata da Android Police.

In conclusione, ricordiamo che di recente abbiamo pubblicato la lista dei migliori smartphone Android del mese tra i 200 e i 300 Euro.