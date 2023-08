Dopo 47 anni la Russia manda sonda sulla Luna ma si schianta clamorosamente

Dopo un'attesa di quasi mezzo secolo, la Russia ha finalmente lanciato la sua missione Luna-25, con l'obiettivo di atterrare sul Polo Sud della Luna e condurre una serie di ricerche scientifiche. Tuttavia, il destino ha avuto altri piani: la sonda si è schiantata sulla superficie lunare a causa di un errore durante una manovra orbitale.

L'incidente ha suscitato una serie di domande non solo sulla competenza tecnologica della Russia, ma anche sulle implicazioni più ampie per l'esplorazione spaziale. Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, ha annunciato che la comunicazione con la sonda è stata interrotta e che tutti gli sforzi per stabilire un contatto sono stati vani.

Questo fallimento rappresenta un duro colpo per il paese, che aveva grandi piani per una serie di missioni lunari, comprese alcune in collaborazione con la Cina per sviluppare una base lunare permanente. Ora, con la perdita di Luna-25, questi piani sembrano essere in bilico, e l'agenzia spaziale è costretta a indagare sulle cause dell'incidente prima di procedere con ulteriori missioni.

Ad oggi, la Russia non è l'unica nazione con gli occhi puntati sul Polo Sud lunare: anche l'India e la NASA hanno programmi ambiziosi per quella regione. Con il fallimento di Luna-25, la Russia si trova ora a un bivio: riuscirà a superare questo ostacolo e a rilanciare il suo programma spaziale, o sarà costretta a rivedere i suoi ambiziosi piani per il futuro?

Lo scopriremo sicuramente nella prossima puntata! Intanto la NASA ha già in mente la creazione di una base sulla Luna.