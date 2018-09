4DOF Extreme 4x4 è la sedia da gaming definitiva: simula la guida a 360 gradi

Avete sempre sognato di possedere un simulatore di guida a 360 gradi in casa? Ebbene, 4DOF Extreme 4x4 potrebbe fare per voi. Infatti, esso è dotato di una base rotante che comprende anche tre schermi da 27 pollici e supporta diverse tipologie di volante.

In particolare, 4DOF Extreme 4x4 dispone di quattro "gambe" in grado di far muovere il giocatore, simulando la posizione che esso avrebbe nella realtà. I tre schermi da 27 pollici offrono una vista panoramica del videogioco e il sistema audio 5.1 garantisce una maggiore immersione nell'azione. Inoltre, la "sedia da gaming" in questione è anche VR Ready, con gli utenti che possono vivere le esperienze offerte tramite l'uso di visori come Oculus Rift. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale. Qui sopra potete vedere un video che mostra il tutto in azione.

La lista di titoli racing supportati comprende Assetto Corsa, DiRT 2, DiRT 3, DiRT 4, DiRT Rally, DiRT Showdown, Euro Truck Simulator 2, F1 2010, F1 2016, F1 2017, Formula Truck 2013, Forza Motorsport 7, GRID 2, GRID Autosport, iRacing, Live for Speed, Project Cars, Project Cars 2, rFactor e rFactor 2.

Tutto fantastico, ma il prezzo farà desistere molti. Infatti, sebbene questo non venga menzionato sul sito ufficiale, qualche tempo fa un modello è stato venduto su eBay per circa 25.000 dollari (circa 21.600 euro al cambio attuale), quindi con ogni probabilità la cifra richiesta non è alla portata di tutti.