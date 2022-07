Il 4G corre sulla linea ferroviaria Milano-Bologna: completata la copertura

Con un comunicato ufficiale diffuso oggi, il Gruppo Ferrovie dello Stato e TIM hanno annunciato di aver completato la copertura 4G sulla linea d’alta velocità Milano-Bologna.

Grazie a questo,i passeggeri avranno la possibilità di usufruire di una connessione stabile e di alta qualità anche nelle aree più sfavorevoli, come le gallerie ferroviarie, grazie al servizio WiFi di bordo e la copertura diretta di tutti gli operatori che hanno aderito al progetto: a TIM si aggiungono Iliad, Vodafone e WindTre.

Nei prossimi mesi sono previsti lavori anche su altre tratte: prevista la copertura della Bologna-Firenze, mentre nel corso del 2023 toccherà alla Torino-Napoli e alla Firenze-Napoli, per poi procedere con la Bologna-Venezia. L’obiettivo è realizzare una connettività voce e dati sempre più affidabile sulle linee alta velocità ma anche sulle linee convenzionali, a partire dalle tratte a maggiore frequentazione, in modo tale di garantire ai passeggeri un servizio di alta qualità per i treni AV, Intercity e Regionali e alle imprese ferroviarie del trasporto merci.

L’accordo TIM-FS per potenziare la connessione sui treni era stato annunciato lo scorso gennaio. Il gruppo spiega che “l’attivazione degli impianti sulla AV Milano-Bologna rappresenta il primo tassello dell’accordo siglato tra il Gruppo FS Italiane, tramite il gestore dell’infrastruttura RFI, e TIM nel dicembre 2021. Nell’ambito delle iniziative legate al PNRR, inoltre, sono previsti studi di fattibilità relativi al possibile utilizzo di tecnologie 5G".