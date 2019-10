Il 4K HDR 24/7: debutta il nuovo canale 4KUniverse su Tivùsat in Italia

La platea di canali disponibili su Tivùsat in Italia si amplia ulteriormente e tocca quota 115, di cui 50 in HD e 4 in 4KUHD. In particolare, si allarga la lista dei network che possono essere visti in Ultra HD, grazie al debutto del nuovo canale d'intrattenimento 4KUniverse, che trasmetterà contenuti in 4K HDR 24/7.

Al momento la data di lancio non è stata nota, ma si tratta comunque di una novità importante. 4KUniverse è particolarmente popolare a livello internazionale, grazie all'ampia offerta di programmi che vengono trasmessi a ciclo continuo e che soddisfano i gusti di varie tipologie di utenti.

Ad esempio si passa da "Eddie is a Yeti", una serie tv per bambini, a "Plant-Base by Nafsika", un programma di cucina vegana, senza dimenticare la serie tv "Model Turned Superstar", che ha come protagonista l'ex angelo di Victoria Secret's nonchè una delle supermodelle più famose al mondo, Alessandra Ambrosio.

Non mancheranno i documentari: tra i più apprezzati di 4KUniverse c'è "The Empire of Winds", che catapulterà gli spettatori nel mondo dello sci estremo in Patagonia.

4KUniverse si aggiunge a RAI 4K, Eutelsat 4K1, Fashion TV e Nasa TV, ma al momento non abbiamo indicazioni in merito alla collocazione nella guida tv.

Per accedere al 4K su Tivùsat vi rimandiamo sempre alla nostra guida.