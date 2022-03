Oltre 5.000 antenne Starlink sono attive in Ucraina: la connessione Internet è salva

Elon Musk sta continuando a inviare terminali Internet satellitari Starlink in Ucraina per aiutare la popolazione e non solo, tanto che i soldati ucraini utilizzano Starlink per distruggere armi russe. La campagna del CEO di SpaceX, stando alle ultime stime ottenute dal Washington Post, avrebbe inviato oltre 5.000 sistemi Starlink nel paese.

Lo stesso vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha confermato che la qualità della connessione è eccellente e la popolazione “sta utilizzando migliaia, o almeno attorno alle migliaia, di terminali con nuove spedizioni in arrivo a giorni alterni”. Lo strumento firmato SpaceX si starebbe rivelando uno strumento estremamente efficace e necessario per gli ucraini, sebbene lo stesso Musk abbia avvertito dei rischi legati al loro utilizzo.

Del resto, l’esercito russo può etichettare il sistema di comunicazione occidentale – l’unico non-russo in Ucraina – e procedere con attacchi mirati potenzialmente pericolosi per persone presenti nei luoghi circostanti. Il magnate sudafricano ha già avvertito di tenere le antenne “il più lontano possibili dai cittadini” sin dal primo batch di Starlink inviato a Kiev, avviso ovviamente accolto immediatamente dagli utenti ucraini.

Con la consegna più recente risalente a venerdì 18 marzo 2022, possiamo aspettarci solamente altri camion colmi di antenne Starlink nel corso di questa settimana.

Nel frattempo, gli ultimi speedtest confermano che Starlink sta diventando sempre più veloce.