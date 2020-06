Tra il 5-8% della popolazione totale degli Stati Uniti è stata contagiata dal coronavirus

La minaccia del coronovirus è ancora più viva che mai, e tra il 5-8% della popolazione totale degli Stati Uniti è stata contagiata. Questa stima, condotta dal Centers for Disease Control and Prevention si basa su sondaggi di test anticorpali a livello nazionale, e il numero di casi confermati rappresenta un decimo della cifra reale.

La popolazione degli Stati Uniti è di 329,8 milioni, mentre il numero reale di persone che sono o erano state precedentemente infettate è compreso tra 16,5 e 26,4 milioni di unità, secondo quanto riportato dal sondaggio. Il numero di nuove infezioni da coronavirus si avvicina ai livelli record giornalieri negli Stati Uniti, con oltre 35.900 casi registrati mercoledì, secondo un conteggio della Johns Hopkins University.

"Ci sono [...] stati che avranno tassi di prevalenza degli anticorpi inferiori al 2%, il che significherebbe che la maggior parte di quegli individui in quelle regioni sono ancora sensibili", afferma il direttore del Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield. I tassi di infezione, inoltre, non erano uniformi a livello nazionale. "Ci sono altre aree come l'area metropolitana di New York che hanno chiaramente avuto una maggiore penetrazione della positività degli anticorpi".

Il CDC ha condotto dei sondaggi sierologici e, sulla base di questi, "sembra che tra il 5 e l'8% del pubblico americano risulti positivo", conclude Redfield, aggiungendo che le stime sarebbero ulteriormente perfezionate con ulteriori dati.