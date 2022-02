Dopo 5 anni dalla scoperta i pianeti di TRAPPIST-1 sono ancora avvolti nel mistero?

Cinque anni dopo la straordinaria scoperta di TRAPPIST-1, la nana rossa ospitante una particolare famiglia di sette pianeti simili alla Terra, il mistero che avvolge i suoi enigmatici confini è ancora tutto da scoprire.

Sin dal primo annuncio infatti, comunicato dalla NASA il 22 febbraio 2017, gli studi si sono susseguiti senza sosta, rivelando la natura rocciosa dei suoi pianeti, un'esistenza quasi il doppio più antica del nostro sistema solare ed una ubicazione a 41 anni luce dalla Terra.

Il vero punto di svolta è però atteso a breve, grazie all'utilizzo del telescopio spaziale James Webb lanciato proprio di recente. Infatti, più grande e più potente di qualsiasi precedente telescopio spaziale, Webb cercherà segni di atmosfera anche sui pianeti di TRAPPIST-1.

Sean Carey, manager dell'Exoplanet Science Institute presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha affermato: "Il fatto che ora sia possibile persino porre la domanda se un pianeta attorno ad un'altra stella sia abitabile, mi lascia sbalordito".

Un degli obiettivi primari sarà il quarto pianeta dalla nana rossa, chiamato TRAPPIST-1e, ubicato proprio nel mezzo di quella che gli scienziati denominano "zona abitabile", nota anche come zona Goldilocks (o Riccioli d'oro), cioè la distanza orbitale da una stella in cui la quantità di riscaldamento è ottimale per consentire la presenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta.

Questa fondamentale zona è però solo uno dei traguardi da raggiungere. Un pianeta potenzialmente abitabile richiederebbe infatti anche un'atmosfera adatta, ed è probabile che il James Webb Space Telescope, specialmente nelle sue prime osservazioni, possa ottenere solo un'indicazione parziale della presenza di tale condizione.

Nikole Lewis, scienziata planetaria della Cornell University, ha affermato: "La speranza è di trovare anidride carbonica, una caratteristica ambientale davvero importante. Una volta che sappiamo dove cercare, anche grazie a piccolissimi rilevamenti, possiamo tornare indietro e sondare quell'area con una risoluzione molto più alta".

