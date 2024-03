5 applicazioni per Apple Watch che potreste voler scaricare subito

Sono passati sei mesi dal lancio italiano di Apple Watch Series 9 e di Apple Watch Ultra 2: in questo periodo, gli utenti che hanno acquistato un nuovo smartwatch di Cupertino sono stati tantissimi. Ma quali sono le migliori app disponibili per Apple Watch che dovreste installare sull'orologio subito dopo averlo acceso per la prima volta?

1 - Waterful

Waterful è un'app tanto semplice quanto utile. Il suo scopo principale è quello di aiutarvi a restare idratati durante la giornata, indicandovi quanto bere ogni giorno e quando farlo. Tramite l'UI per Apple Watch potete registrare manualmente il volume di acqua, caffè, bibite e tè che bevete nel corso di 24 ore, mentre un sistema di promemoria e notifiche vi invita a versarvi un bicchiere di tanto in tanto.

2 - Things 3

Things 3 è forse l'applicazione per le liste di cose da fare più conosciuta dell'intero ecosistema Apple, superando persino l'app "Promemoria" preinstallata su ogni smartphone. Things 3 è disponibile su tutti i dispositivi della Mela Morsicata, ha un design accattivante e una gestione di elenchi, liste e obiettivi pressoché perfetta. Su Apple Watch, essa vi permette di completare e modificare task al volo, monitorando rapidamente i vostri progressi.

3 - Strava

Tutti gli sportivi conoscono Strava, il software numero uno per ciclisti e runner di tutto il mondo. Su Apple Watch, l'app dà il meglio di sé, perché permette di tenere traccia dei vostri allenamenti, dei percorsi che avete affrontato e dei vostri dati biometrici. Per di più, Strava per smartwatch funziona anche quando non avete il telefono con voi, sincronizzando i dati registrati una volta che viene collegata al dispositivo via Bluetooth.

4 - Spotify

Un'altra app che non ha bisogno di presentazioni: Spotify su Apple Watch vi permette di trasmettere musica direttamente alle cuffie, selezionare brani dalle playlist memorizzate sul telefono, scorrere tra gli album e controllare il playback delle canzoni con pochi tocchi. Inoltre, c'è la possibilità di scaricare le canzoni che ascoltate più spesso in locale sullo smartwatch!

5 - Headspace

Headspace è una popolarissima app per la meditazione e la salute mentale che vi aiuterà innanzitutto a ridurre il tempo passato davanti allo smartphone. Utilizzando l'Apple Watch, potrete impostare delle sessioni più o meno lunghe di meditazione nel corso della giornata, facendovi accompagnare anche da suoni e indicazioni nel corso di queste ultime.