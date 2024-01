Solo 5 armi in comune sono usate da tutte le forza armate degli Stati Uniti

Gli USA vantano quattro principali forze armate - Esercito, Aeronautica, Marina e Marines - e si distinguono per missioni e requisiti di armamento specifici, adattati ai loro domini: aria, terra, mare e operazioni anfibie. Tuttavia, esiste un nucleo di armi che è utilizzato congiuntamente da tutte e quattro le forze.

Il primo è il fucile M16, iconico nelle forze armate statunitensi, un esempio lampante di questa convergenza. Originariamente acquisito dall'Aeronautica per le sue squadre di sicurezza, è stato successivamente adottato dall'Esercito e dai Marines per il Vietnam. Oggi, continua a servire in varie versioni tra le diverse forze, con la Marina che utilizza la versione M4 a bordo delle navi e i Navy SEALs che impiegano una versione più corta, il MK18.

Un altro esempio è il cannone Bofors da 40mm, di origine svedese, utilizzato per la prima volta dagli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale come arma antiaerea. L'Esercito e i Marines lo hanno impiegato nel sistema mobile antiaereo M42 Duster, mentre l'Aeronautica lo ha utilizzato fino agli anni 2010 sui suoi AC-130U “Spooky” gunships.

I missili Stinger, introdotti negli anni '80, sono sistemi di difesa aerea portatili efficaci contro aerei e missili, utilizzati dall'Esercito e dai Marines, e anche dall'Aeronautica e dalla Marina per rafforzare le difese aeree a corto raggio.

L'altro missile è il Tomahawk, noto per la sua precisione e lungo raggio, è stato inizialmente sviluppato come arma anti-nave, convenzionale e nucleare. Oggi, la Marina impiega solo la versione convenzionale per attacchi a terra, mentre l'Esercito e i Marines hanno recentemente aggiunto i Tomahawk ai loro arsenali per capacità di attacco a lungo raggio.

Infine, l'elicottero UH-1 Iroquois, simbolo della guerra del Vietnam, è stato il principale velivolo di trasporto medio dell'esercito statunitense. Sebbene l'Esercito lo abbia sostituito con l'UH-60 Black Hawk, l'Aeronautica utilizza ancora una versione moderna per proteggere le basi missilistiche nucleari. Durante la guerra del Vietnam, la Marina lo ha impiegato per supporto ravvicinato, mentre i Marines utilizzano una versione completamente modernizzata, l'UH-1Y Venom.

