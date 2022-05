5 computer portatili Lenovo in sconto su Amazon, c'è anche un modello da gaming

Dopo avervi proposto nel primo pomeriggio di oggi, 13 maggio 2022, robot aspirapolvere e auricolari Xiaomi in offerta su Amazon, ritorniamo sullo stesso sito per parlarvi di 5 computer portatili Lenovo in sconto, tra cui un modello da gaming al suo prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su computer portatili Lenovo

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook - Display 15.6" FullHD (Processore Intel Celeron N4500, 64 GB eMMC, RAM 8 GB, WiFi 6, Chrome OS) - Arctic Grey: 299 Euro

- Display 15.6" FullHD (Processore Intel Celeron N4500, 64 GB eMMC, RAM 8 GB, WiFi 6, Chrome OS) - Arctic Grey: 299 Euro Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD (Processore Intel Core i3-10110U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 S) - Business Black: 399 Euro

- Display 15.6" FullHD (Processore Intel Core i3-10110U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 S) - Business Black: 399 Euro Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD IPS (Processore Intel Core i3-10110U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11) - Platinum Grey: 449 Euro

- Display 15.6" FullHD IPS (Processore Intel Core i3-10110U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11) - Platinum Grey: 449 Euro Lenovo IdeaPad 3 Notebook , Display 15.6" FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10, Abyss Blue: 549 Euro

, Display 15.6" FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10, Abyss Blue: 549 Euro Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6" FullHD, AMD Ryzen 7 4800H, 512GB SSD+1TB HDD, 16GB RAM, GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6, Windows 10, Chameleon Blue: 999 Euro

A dirla tutta, osservando i dati raccolti da Keepa quasi tutti i laptop citati sono proposti al loro prezzo minimo storico e, oltretutto, sono tutti venduti e spediti da Amazon. Insomma, si tratta di acquisti sicuri e a cifre particolarmente competitive. La consegna, come sempre, è gratuita se siete clienti abbonati a Prime. Inoltre, il pagamento può essere effettuato a rate secondo piano Cofidis o piano Amazon, ove disponibile.

In conclusione, ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte su smartphone OPPO su Amazon.