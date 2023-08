Apri un conto Hype Next: subito 20 euro di credito bonus. Perché non usarlo in combo?

Hype Next è un conto speciale. Appena lo attiverete vi regalerà 20 euro di credito da usare in qualsiasi modo. Esistono tanti prodotti e servizi che potreste acquistare con il vostro conto Hpye Next non appena attivato, sfruttando questo bonus di 20 euro, e noi vi suggeriamo di usarlo in combo con l'offerta di Fastweb Mobile attiva da questo mese in esclusiva per gli utenti di Everyeye.it

La prima cosa da fare è attivare un account Hype Next, il conto online, con carta di debito Mastecard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti e molto altro ancora, che costa solo 2.90 euro al mese.

Hype Next è un conto online estremamente versatile, potrete scambiare soldi con gli amici, ricevere cashback, ha una assicurazione inclusa sugli acquisti online.

E tra le altre cose, all'attivazione, accredita un bonus di 20 euro, da spendere come meglio vorrete.



Che siano videogiochi in sconto, film da affittare in streaming, uno o più mesi di abbonamento al Playstation Plus o Xbox Game pass, non importa, perché Hype Next funziona con tutti questi servizi, e come usare il credito bonus è una vostra libera scelta.



Ma noi abbiamo un piccolo suggerimento. Visto che in queste settimane abbiamo attivato una promozione speciale per gli utenti Everyeye in collaborazione con Fastweb Mobile, ecco la nostra idea: se avete bisogno di una nuova sim dati in 5G, magari per l'estate, o per lo smartworking, potete aderire all'offerta esclusiva Everyeye + Fastweb che vi regala 3 mesi di connessione in 5g. Il tutto a partire da 7,95 euro al mese.

Per attivare la sim, ovviamente, vi consigliamo di usare la vostra carta Hype Next: potrete quindi usare i 20 euro di credito del conto Hype Next per pagare altri 2 mesi di abbonamento, dopo aver goduto dei 3 mesi gratis dell'offerta Everyeye + Fastweb.

E vi avanzeranno ancora 4 euro di credito, da usare ad esempio per acquistare un gioco in offerta tra questi.

Ovviamente le due promozioni non sono legate tra loro. Il conto Hype Next, è un conto online molto completo, dal prezzo estremamente competitivo, ed il bonus di 20 euro, è un plus per l'estate da usare come e quando vorrete.



Ma non meno importante è l'assicurazione inclusa sugli acquisti online: con questa protezione vi mettete al sicuro dagli imprevisti prima che sia troppo tardi: shopping, riparazioni, assistenza medica e molto altro, tutto l'anno e senza costi aggiuntivi. Per maggiori informazioni su queste ed altre caratteristiche di Hype Next, vi rimandiamo al sito ufficiale.