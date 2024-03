5 consigli per i neofiti per iniziare a utilizzare al meglio macOS

Dopo aver scoperto cosa significa il nome di macOS, il nostro viaggio nel sistema operativo per Mac e Macbook continua con una serie di cinque importantissimi consigli per tutti i neofiti che stanno per iniziare ad utilizzare un dispositivo macOS. Se avete un Mac o un Macbook, questa guida fa per voi!

5 - Utilizzate la funzione Spotlight

La funzione Spotlight di macOS viene spesso sottovalutata dagli utenti, ma vi permette di fare davvero tantissime cose con il vostro Macbook. Per attivarla, vi basterà premere il tasto CMD e la barra spaziatrice allo stesso tempo: fatto ciò, in sovraimpressione su qualsiasi finestra aperta apparirà una barra di ricerca, che potrete usare per cercare parole, numeri e frasi sui documenti salvati sul PC o sul web. Ma non solo! Spotlight funziona anche come calcolatrice e presenta diversi utilizzi alternativi: conoscerli tutti vi permetterà di utilizzare alla perfezione il Mac!

4 - Imparate a forzare l'uscita dalle app

Cosa fare se un'app per macOS non risponde? Spesso potrebbe bastarvi forzare l'uscita dall'app che si è bloccata per risolvere il problema: la combinazione di tasti, in questo caso, è CMD + Option + ESC. Tuttavia, potete anche cliccare sul menu Apple (quello con il logo della Mela Morsicata nell'angolo a sinistra della barra dei menu) e poi cliccare su "Uscita forzata", oppure cliccare premendo CMD sull'icona dell'app che non risponde nel Dock del Mac e, di nuovo, premere "Uscita forzata".

3 - Fare gli screenshot su Mac

Se dovete scattare uno screenshot su Mac, le opzioni a vostra disposizione sono due: la prima, che vi permettere di catturare solo parte di una schermata, prevede l'apertura dell'utility "Screenshot", che può essere richiamata dall'elenco delle app o con la scorciatoia da tastiera CMD + Shift + 5. La seconda, invece, vi permette di catturare rapidamente l'intero desktop premendo la combinazione di tasti CMD + Shift +3.

2 - Accentare le lettere

Su Windows, per scrivere le lettere con degli accenti "strani" dovete conoscere il loro codice ASCII. Su Mac, invece, la procedura è più semplice, almeno nella maggioranza dei casi. Tenendo premuto il pulsante della lettera da accentare sulla tastiera, infatti, vedrete comparire al di sopra di quest'ultima una finestra con tutti gli accenti disponibili. Per inserirne uno, dovrete semplicemente premere il numero corrispondente all'accento desiderato. Semplice e rapido!

1 - Usare la funzione Split View

Se usate il Mac per la produttività, Split View è la funzione perfetta per voi. La feature vi permette di posizionare due finestre una accanto all'altra, ridimensionando al volo la larghezza di ciascuna delle due. Per attivarla, dovrete avere almeno due finestre aperte sulla medesima Scrivania e passare il mouse sull'icona verde in alto a sinistra nell'UI di una delle due app da affiancare. Cliccate dunque su "Split View sul lato sinistro dello schermo" o su "Split View sul lato destro dello schermo" per attivare la funzione.