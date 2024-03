5 consigli per proteggere al meglio la propria privacy online

Il tema dei dati personali è ormai di pubblico interesse e argomento sensibile soprattutto in Europa: ci sono molti esempi di come le istituzioni ci proteggano (ricordate il caso di fine 2023, quando il Garante Italiano ha aperto un'indagine contro ChatGPT?), ma possiamo fare qualcosa anche da soli.

Ci sono molti modi in cui possiamo proteggere la nostra privacy online, o perlomeno per assicurarci di aver fatto tutto il possibile. Principalmente, dobbiamo accertarci di rendere più difficile la vita ai malintenzionati e i primi consigli riguardano la scelta di una password efficace per i propri dati sensibili.

Assicuratevi che siano lunghe e variegate (che contengano un mix di caratteri maiuscoli, minuscoli, simboli e numeri) e che siano al sicuro dall'ingegneria sociale: per nessuna ragione una password sufficientemente sicura può essere una parola che indichi qualcosa di strettamente legato alla vostra persona, ai vostri affetti o alle vostre passioni.

Altrettanto importante nell'impostazione delle vostre parole chiave è la variabilità: non usate la stessa password per tutti i vostri account, che si tratti di home banking, social network o caselle di posta elettronica.

Qualora possibile, poi, scegliete di proteggere i vostri account con autenticazione a più fattori, meglio ancora se tramite Passkey. Nella scelta dello sblocco con più fattori, però, sappiate che il riconoscimento tramite SMS non è più da considerare una scelta sicura.

Ultimo, ma non per importanza, la protezione della vostra casella di posta elettronica principale. Troppo spesso, infatti, questa è legata alle registrazioni ai portali o all'accesso ai servizi. Siate cauti nell'interazione con messaggi da sconosciuti, soprattutto se ricevete email sospette, con link da cliccare o dati da inserire, soprattutto se sembrano provenire da aziende o altri profili istituzionali.

La prima cosa da fare è guardare l'indirizzo email del mittente (spesso, questo non corrisponde al nome dell'azienda che rappresenta e costituisce un indizio eloquente sull'inaffidabilità del messaggio), ma se non siete sicuri è sempre meglio non cliccare.