5 consigli per la pulizia dei dispositivi elettronici di fiducia

Dopo avervi spiegato come mantenere a dovere lo smartphone, ampliamo ora il nostro sguardo e cerchiamo di capire quali sono i cinque accorgimenti per la pulizia dei dispositivi elettronici che dovreste sempre seguire: siete sicuri di stare utilizzando i prodotti corretti?

1 - Attenzione agli schermi

Molti dispositivi smart sono fragilissimi e tendono a rompersi facilmente: gli schermi delle TV e i display degli smartphone non fanno differenza e, anzi, sono tra le componenti elettroniche più delicate che possiate trovarvi a maneggiare. Fate dunque attenzione a pulire gli schermi nel modo corretto: innanzitutto, utilizzate solo prodotti indicati per i display o acqua distillata, poi evitate una pressione eccessiva con il panno. Preferite tessuti come la microfibra e cercate di evitare i tovaglioli di carta!

2 - Utilizzate l'aria compressa, se possibile

La pulizia dei dispositivi elettronici con aria compressa è il modo migliore per assicurarvi che i vostri device siano privi di polvere, briciole e altri detriti fastidiosi anche negli anfratti più nascosti e, al contempo, per evitare di danneggiarli con degli strumenti poco adatti. Una bomboletta di aria compressa può durare a lungo e risolvere tutti i vostri problemi di pulizia per PC, laptop e diversi altri dispositivi hi-tech.

3 - Pulite spesso tastiera, mouse e microfono

Le parti più sporche della vostra postazione da gaming, con ogni probabilità, sono anche quelle che toccate più spesso con le mani. Specie se mentre giocate o guardate film e serie TV al PC vi concedete qualche snack. Pulite regolarmente tastiera, microfono, mouse e cuffie: prima di procedere ad una pulizia approfondita, ricordatevi di scollegarli dal PC!

4 - Attenzione anche agli auricolari

I vostri auricolari stanno a contatto con l'interno delle vostre orecchie, con l'ambiente esterno e, talvolta, con zaini, borse e tasche dei pantaloni. Pulite le vostre cuffie molto spesso per evitare di perdere qualità del suono e per la vostra igiene personale: per la pulizia, utilizzate gli appositi kit disponibili sui principali ecommerce o, più semplicemente, dei cotton fiocc intrisi di alcol.

5 - La polvere è vostra nemica

Quando il vostro laptop o il vostro PC si surriscaldano, è quasi sicuramente colpa della polvere. Fate attenzione a non usare i vostri device in ambienti particolarmente polverosi e, in generale, fate attenzione a tutti quei contesti in cui i dispositivi potrebbero entrare a contatto con particelle di polvere e di sabbia. Per la rimozione della polvere dal PC, il consiglio è quello di usare prima l'aria compressa e poi un panno umido per "intrappolare" le particelle sospese in aria.

Fujifilm 16386016 Instax Mini Film Pellicola Istantanea per Foto è uno dei più venduti oggi su