5 consigli per utilizzare al meglio Google Maps sul vostro dispositivo

Oltre alla possibilità di condividere la posizione su Google Maps con amici e parenti, l'app di navigazione di Google offre numerose possibilità per potenziare e migliorare la propria esperienza alla guida o a passeggio.

Tra queste, una delle più utili è certamente Mappe offline, che consente di scegliere un'area di dimensioni variabili da scaricare sulla memoria del proprio device per non consumare dati o accedervi in assenza di copertura di rete. Si tratta di una feature fondamentale, ad esempio, per chi viaggia spesso fuori dall'Italia e possiede un pacchetto dati limitato per l'estero.

Un'altra funzione salvavita è Live View, la feature in realtà aumentata di Google che consente di camminare con il telefono puntato sulla strada che, attraverso la fotocamera, ci mostra le indicazioni in tre dimensioni direttamente sulla strada. Impossibile perdersi!

Se volete migliorare la precisione della localizzazione, invece, potete utilizzare la funzione Calibra. Per accedervi, non dovrete fare altro che aprire Google Maps ed effettuare un tap sul segnalino con la vostra posizione: si aprirà un menu a tendina in cui vi verrà chiesto di calibrare la posizione nel caso in cui non fosse precisa. In questo modo la calibrazione avverrà mediante la fotocamera.

Per migliorare ulteriormente la localizzazione, potete fare affidamento sull'opzione Migliora precisione posizione.

Ricordiamo che è molto importante anche tenere sempre aggiornata l'applicazione per garantirne il miglior funzionamento possibile. Qualora riscontraste problemi di stabilità, invece, provate a riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, potete tentare svuotando la cache dell'applicazione su Android.