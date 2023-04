Ecco le 5 cose a cui devi prestare attenzione per dormire (e vivere) meglio!

Sei calmo o agitato? Sei stanco o energico? Sei reattivo o assente? Beh, tutto dipende da un cosa: quanto e come dormi. Con l’articolo di oggi vogliamo proporti 5 semplici consigli per godere di un riposo che sia di ristoro.

Il primo consiglio che ti conviene seguire è quello concernente le ore di sonno. Il nostro corpo ha un orologio interno ed è chiamato ritmo circadiano, esso regola il ciclo sonno-veglia. Affinché questo funzioni correttamente, sarebbe opportuno rispettare i segnali emessi dal nostro organismo e regolare le ore di riposo: andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora aiuta a stabilizzare il nostro ritmo circadiano e ad evitare problemi di sonno, come l’insonnia.

Il secondo consiglio, al giorno d’oggi, sembra davvero impossibile da rispettare: devi limitare l’esposizione alla luce blu; in altre parole, non dovresti utilizzare dispositivi elettronici, come computer o smartphone, prima di coricarti. La luce blu è uno dei principali nemici del ritmo circadiano e può peggiorare la qualità del sonno.

Anche le temperature della nostra camera da letto sono fondamentali: una condizione termica fresca, intorno ai 18° Celsius, è l’ideale per dormire meglio; sarebbe opportuno anche allontanare qualsiasi fonte di luce o suoni dalla stanza.

Uno studio condotto dalla National Sleep Foundation ha dimostrato che le persone che fanno abbondante esercizio fisico dormono meglio rispetto a quelli che non lo fanno. Tuttavia, evita di fare sport poco prima di andare a letto, in quanto questa pratica può influire negativamente sulla qualità del sonno.

Infine, non per importanza, dovresti ridurre sensibilmente il consumo di caffeina, in tutte le sue forme. Bere caffè o tè in modo eccessivo potrebbe essere deleterio per la qualità del sonno. Anche gli alcolici influiscono molto sul nostro riposo, dato che possono causare frequenti risvegli notturni.