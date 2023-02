Le 5 curiosità di Adobe sugli italiani e il tempo online: vi potrebbero stupire

Gli italiani passano molto tempo online nel corso delle giornate. Ma quali sono le abitudini dei connazionali in merito all'intrattenimento e non solo? Da un'ampia analisi sul nostro Paese effettuata da Adobe (e da altre realtà ben note) emergono parecchie curiosità sull'Italia lato Web.

Più precisamente, in un documento Adobe chiamato Digital 2023 Italy, che ha una lunghezza di ben 127 pagine, vengono esplicitate parecchie questioni, relative sia al quadro generale dell'uso di Internet in Italia che a quel che riguarda il traffico Web effettuato dagli utenti nostrani. Di seguito abbiamo raccolto le 5 curiosità sugli italiani che abbiamo ritenuto più interessanti.

5 curiosità sugli italiani e come passano il tempo online secondo Adobe

Il 60,3% degli italiani gioca da smartphone . Coloro che dispongono di una console sono invece il 34,9% della popolazione tra 16 e 64 anni che fa uso di Internet. Il 31,1% usufruisce dei videogiochi su PC.

. Coloro che dispongono di una console sono invece il 34,9% della popolazione tra 16 e 64 anni che fa uso di Internet. Il 31,1% usufruisce dei videogiochi su PC. Il 94,47% del traffico referral passa per Google in termini di motori di ricerca. Bing si ferma al 3,63%.

in termini di motori di ricerca. Bing si ferma al 3,63%. Il 68,11% degli utenti genera traffico Web da Android , mentre il 31,46% lo fa da dispositivi iOS.

, mentre il 31,46% lo fa da dispositivi iOS. A livello di app e giochi in cui gli utenti spendono di più, al top ci sono DAZN e Coin Master .

. WhatsApp è il "social" più usato: è coinvolto l'89,1% degli utenti tra 16 e 64 anni. Ci sono poi Facebook (77,5%) e Instagram (72,9%), mentre è un po' più indietro TikTok (37,5%). Si fa notare il 46,5% di Telegram.

Per maggiori dettagli, potreste voler consultare il documento integrale. Tuttavia, alcune delle informazioni esplicitate da Adobe potrebbero sorprendere, soprattutto nel caso in cui non si abbia ben presente il quadro generale italiano.