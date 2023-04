5 curiosità sulla civiltà egizia che vi lasceranno a bocca aperta

Cosa vi viene in mente se pensate agli antichi egizi? Badate bene però, risposte come “faraoni”, “piramidi” e “sfinge” non sono accettabili... Come dite? Non vi viene in mente niente? La civiltà egizia è tutto questo e molto altro, perciò eccovi 5 curiosità sul mondo egiziano!

Avete mai notato che nelle raffigurazioni bidimensionali delle tombe e dei monumenti egiziani gli occhi di uomini e donne sono caratterizzati da una linea nera ben marcata? Ebbene, quello è il kohl, un tipo di eyeliner che aveva la funzione di proteggere gli occhi dal solo;

Meno sconosciuto è l’amore degli egiziani per i gatti, considerati animali sacri. Si presumeva avessero poteri magici ed erano molto apprezzati anche come animali domestici;

Sapevate che, prima di imbalsamare i morti per la mummificazione, gli egizi asportavano gli organi interni? Tutte le mummie su cui hanno messo le mani gli studiosi sono privi di interiora… Ad eccezione del cuore, il quale rappresentava il nucleo della vita.

Le donne egizie, rispetto a quelle appartenenti ad altre realtà antiche, godevano di tantissimi diritti in più: possedere una proprietà, divorziare e fare affari erano solo alcune delle possibilità concesse al gentil sesso.

Una menzione doverosa è quella concernente il pantheon divino: le figure più importanti della “religione” egiziana sono zoomorfe, ovvero dalle fattezze animali. Ad esempio, Horus era rappresentato come un falco, mentre Anubi come uno sciacallo.

Quante di queste curiosità conoscevate del mondo egizio? Fatecelo sapere nei commenti; inoltre, non esitate nel richiedere un prossimo episodio su un’altra civiltà!