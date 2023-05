Ecco 5 curiosità sulle creature più eccezionali di sempre: i tardigradi

Hai mai sentito parlare di tardigradi? Essi sono molto simili agli orsi, non a caso sono noti anche come “orsetti d’acqua”. Sebbene siano microscopici, questi esseri viventi hanno suscitato un inaspettato interesse fra i ricercatori per la loro capacità di sopravvivere in condizioni estreme.

Sicuri di aver acceso anche in voi una certa curiosità, vi proponiamo di seguito 5 curiosità sui tardigradi:

Sono in grado di sopportare temperature che variano da -272°C a 150°C, pressioni di 6.000 atmosfere, radiazioni ionizzanti e astensione dall'acqua; Possono sperimentare periodi di criptobiosi, che significa "vita nascosta", durante i quali le loro attività metaboliche si riducono al minimo e sembrano sostanzialmente morti; Sono dotati di proteine specifiche, chiamate Hsp70, che li proteggono dalla denaturazione proteica e permettono loro di sopravvivere a situazioni eccezionali; Hanno un sistema nervoso estremamente sviluppato, tenendo in considerazione le loro dimensioni. Essi sono in grado di percepire luce, calore, suoni e contatto fisico; Hanno la facoltà di riparare il loro DNA danneggiato, il che li rende particolarmente resistenti alle radiazioni ionizzanti.

Dunque, per quanto siano impercettibili ad occhio nudo, i tardigradi hanno saputo attirare l’attenzione della ricerca scientifica. Questi orsetti dall’aspetto amichevole e innocuo sono come eroi sotto mentite spoglie… Capaci di affrontare tutto!

[Darron Birgenheier from Reno, NV, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons]