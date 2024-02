Altro che sorridente e felice, il lato oscuro sul Quokka che nessuno conosce

Navigando sul web lo avrete sicuramente già intravisto; il quokka è uno degli animali più particolari al mondo, noto soprattutto per il suo aspetto caratterizzato da un adorabile “sorriso”. Ma dietro a quel sorriso, questo piccolo animale nasconde un’incredibile complessità nota a pochi.

Per scoprirne di più, vediamo 5 delle sue caratteristiche più interessanti:



1. A prima vista non si direbbe, ma i quokka sono marsupiali notturni. Non a caso infatti fanno parte della stessa famiglia - Macropodidae - a cui appartengono i canguri e i wallaby (a proposito, ecco cosa si trova all'interno dei loro marsupi), e si trovano principalmente sull'isola di Rottnest, in Australia.

2. L’espressione sorridente per cui sono famosi potrebbe trarvi in inganno, poiché non sono affatto “l’animale più felice della Terra”; i lunghi arti inferiori sono di muniti artigli acuminati, che usano spesso e volentieri per difendersi ferocemente.

Ne è un esempio la bizzarra storia del giornalista Kenneth Cook, il quale ebbe un incontro con un esemplare apparentemente malato. Dopo averlo posizionato nel suo zaino per trasportarlo, si incamminò in cerca di aiuto, ma poco dopo il quokka uscì fuori, aggrappandosi al collo di Cook e mordendogli il lobo dell’orecchio, senza lasciare la presa per diversi minuti. Un’esperienza inaspettata ma non così rara; dozzine di abitanti del luogo all’anno vengono infatti trattati per i terribili morsi dell’animale.

3. Se la loro ferocia non fosse abbastanza per dissuadervi da volerli come animali da compagnia, bisogna tenere presente che le popolazioni di quokka sono in declino, e perciò le autorità di Rottnest Island puniscono severamente chiunque provi a prenderne uno per tenerlo in casa.

4. I quokka fanno di tutto per sopravvivere. Si potrebbe dire che sono l’esatto contrario dei panda, seppur entrambi siano noti per sbarazzarsi della propria prole – ma in modi diversi. I cuccioli di panda infatti spesso periscono per cause accidentali, mentre le madri di quokka, nel caso si trovino inseguite da un predatore, non esitano a “lanciare” fuori dal marsupio i loro piccoli, così da garantire la propria sopravvivenza.

5. Infine, il loro aspetto sorridente non denota uno stato d’animo. Secondo lo scienziato comportamentale Clive Wynne, il sorriso non è segno di felicità né tanto meno di stupidità, bensì è un “risultato casuale dell’evoluzione.”