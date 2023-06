I 5 deserti più grandi del mondo (il Sahara non è al primo posto)

Ben ritrovato ricercatore di aneddoti e misteri da ogni angolo del mondo! Oggi partiamo alla volta dei deserti, quei luoghi aridi e affascinanti, di cui forse non sappiamo granché. Ad esempio: ti sei mai chiesto qual è il più grande del mondo? Faremo una classifica per condurti alla sconvolgente verità.

Al quinto posto c’è il deserto del Gobi: un’enorme distesa di sabbia tra le maestose vette dell’Himalaya e le fredde steppe siberiane. È un deserto gelido, dal freddo secco, con temperature che scendono a -40 °C; famoso per esser stato il palcoscenico dell’impero mongolo di Gengis Khan e un crocevia per le antiche rotte commerciali della Via della Seta.

Al quarto posto troviamo il deserto Arabico, da non confondere con altri deserti simili. Esteso per 2,6 milioni di chilometri quadrati, è un vero paradiso per la fauna, dimora di 102 specie di mammiferi e ben 310 specie di uccelli!

Il Sahara occupa solo la terza posizione, con una superficie di 9,1 milioni di chilometri quadrati. Sicuramente nell’immaginario collettivo è tra i deserti più ampi, ma come dimostrato, non è così. Ciononostante, gli scienziati hanno scoperto che il Sahara si è ampliato del 10% dal 1920, e questo fa supporre che continuerà ad espandersi.

Sono i deserti polari a meritare i gradini più alti del podio. Il deserto dell’Artico è il secondo più grande del mondo, con una superficie di 13,9 milioni di chilometri quadrati. Le sue temperature rigidissime impediscono le precipitazioni, ma non rendono impossibile la vita. Infatti, uccelli robusti, trichechi ed orsi polari sono riusciti a adattarsi a queste condizioni estreme.

Il vincitore assoluto è però l’Antartide, deserto glaciale esteso per ben 14,2 milioni di chilometri quadrati. E sai cosa ti sconvolgerà? Sapere che questo deserto conta solo 2 centimetri di precipitazioni all’anno, tanto che nelle sue cosiddette “valli secche” non c’è neppure vita microbica!

Considerando il cambiamento climatico, è preoccupante la prospettiva di mutamenti irreversibili, perché la fusione dei ghiacci potrebbe distruggere questi preziosissimi ecosistemi. Quale fantastica realtà naturale perderemmo, quanta fauna e flora non avremmo mai l’opportunità di conoscere!