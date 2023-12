Ecco le 5 domande a cui non troveremo risposta entro i prossimi 50 anni

La curiosità è da sempre il motore del progresso. Non si può negare, infatti, che questa ha dato impulso allo sviluppo di settori come la medicina, le comunicazioni e i trasporti. Fino ad oggi abbiamo sicuramente fatto molta strada, ma ci sono ancora alcune importanti domande a cui anche le più grandi menti non hanno trovato risposta.

Ecco alcuni degli enigmi più sconcertanti su cui si sta tuttora lavorando e che probabilmente rimarranno irrisolti per i prossimi cinquant’anni!

Come è diventato vivo il primo essere vivente sulla Terra?

La Terra esiste da circa 4,5 miliardi di anni e alcune prove suggeriscono che le prime forme di vita siano emerse 600 milioni di anni dopo. È logico chiedersi le circostanze in cui ciò è avvenuto. Alcune teorie sottolineano la composizione chimica del nostro pianeta in epoca primordiale. Altre, invece, suggeriscono che gli elementi costitutivi della vita potrebbero essere stati depositati sulla Terra dalle comete. Nel IV secolo a.C. si credeva che la vita potesse generarsi spontaneamente, anche da cose non viventi. Ciò dopo aver osservato che vermi, mosche e altre creature sembravano nascere dalla sporcizia e dal cibo avariato. Tuttavia, nel XVII secolo i naturalisti sfatarono questo mito. Oggi gli scienziati sanno che la vita terrestre richiede tre elementi: energia, elementi essenziali (come carbonio, idrogeno e ossigeno) e acqua.

Perché ricordiamo (e dimentichiamo) le cose?

I meccanismi che permettono di immagazzinare i ricordi nel cervello sono ancora avvolti nel mistero. Attualmente, gli esperti sanno che la mente è particolarmente abile a conservare gli eventi più significativi della vita, così come alcune parole. Dimenticare, al contrario di ciò che si pensa, è altrettanto fondamentale.

Se il nostro cervello mantenesse tutte le informazioni dal quale viene bombardato quotidianamente, rischieremmo di impazzire. Tanti studiosi individuano nel sonno il tempo necessario all’umano per pulire la mente dai dati inutili. Tuttavia, anche in questo caso, saranno necessarie ulteriori ricerche per approfondire la relazione tra i ricordi e l’attività neurale.

Cosa ci succede dopo la morte?

Gli esperti della Cleveland Clinic parlano di un calo costante della temperatura corporea, di uno scolorimento della pelle e di un’alternanza tra rigido e rilassato del nostro corpo. Ma l’esperienza non fisica della morte cosa comporta? Uno studio pubblicato su Resuscitation ha coinvolto più di 2000 pazienti sopravvissuti ad un arresto cardiaco. Il 39% di essi ha ammesso di aver esperito qualche ricordo durante il periodo in cui erano considerati clinicamente morti. Il dottore Sam Parnia ha definito questo risultato significativo in quanto si è sempre ritenuta la funzione cerebrale annullata entro mezzo minuto dall’arresto del cuore. Ulteriori testimonianze di pazienti rianimati descrivono addirittura un sonno senza sogni, un’oscurità assoluta o la visione del proprio corpo. In altre parole, l’idea della consapevolezza post mortem è da sottoporre ad ulteriori studi.

Dove si trova la tomba di Alessandro Magno?

Il sovrano macedone è uno dei leader militari più famosi della storia, il che rende sorprendente che la sua ultima dimora sia all’oscuro di tutti.

Secondo i documenti storici il re guerriero fu inizialmente sepolto a Menfi, in Egitto, dal suo amico e successore Tolomeo I. Successivamente il corpo fu trasferito ad Alessandria, ma molti studiosi sospettano si trovi nella parte orientale della città in una tomba anonima di alabastro. Un’altra potenziale ubicazione sarebbe un sarcofago costruito in origine per il faraone Nectanebo II. Purtroppo, la questione è destinata a non trovare soluzioni certe.

Chris Naunton, egittologo e direttore del Robert Anderson Research Charitable Trust, ha affermato che la modernizzazione della città, gli innumerevoli pericoli naturali e artificiali e una netta mancanza di prove sull’aspetto del sepolcro, spingono a credere che la tomba sia andata già persa in epoche remote.