5 funzioni di Windows 11 che molto probabilmente non conoscete

Dopo l'ultimo aggiornamento mensile di Windows 11, il sistema operativo di Microsoft ha iniziato a subire dei rallentamenti e dei cali di prestazioni. Nonostante ciò, ci sono molte feature e funzioni di Windows 11 da tenere sott'occhio che forse non conoscete ancora: ecco le cinque principali!

5 - Utilizzare Copilot per la generazione di immagini

Non si tratta di una delle feature a pagamento di Copilot Pro: la generazione di immagini può essere gestita tranquillamente tramite Copilot anche nella sua versione gratuita. Per aprire l'app IA di Microsoft vi basterà premete i tasti Windows + C o premere sull'apposita icona della taskbar. Fatto ciò, potete inserire prompt testuali o persino vocali, poi sarà l'IA a pensare a generare video e immagini per voi.

4 - Il multidesktop di Windows 11

La creazione e la gestione di più desktop su Windows 11 può essere effettuata facilmente dalla taskbar del PC. Ciascun desktop virtuale può essere persino personalizzato con uno sfondo dedicato, permettendovi di distinguere rapidamente una scrivania dall'altra: una funzione perfetta per chi utilizza il medesimo computer sia per lavoro che per lo studio.

3 - Collegare il telefono al PC

Il lancio dell'app Phone Link per Windows 11 risale allo scorso maggio: da quando il software è disponibile per PC, potete collegare il vostro smartphone al computer per ricevere messaggi e chiamate direttamente sul desktop o per vedere "al volo" le notifiche in arrivo dai vostri social network. Inoltre, Phone Link vi permette anche di riprodurre musica in streaming dal telefono al PC e di usare lo smartphone come hotspot Wi-Fi per il computer.

2 - Chattate con amici e colleghi grazie a Microsoft Teams

Microsoft Teams è un'app preinstallata su Windows 11 da diversi mesi: potete usare il software per scambiare messaggi, chiamate e videochiamate con parenti, amici e colleghi direttamente dalla taskbar del sistema operativo. Inoltre, se avete l'app mobile di Teams, potete sincronizzare i contatti tra telefono e PC in pochi secondi e potete anche inviare link via mail e via messaggio a chi ancora non usa Teams, permettendogli di collegarsi rapidamente alle vostre call.

1 - Le funzioni per il gaming di Windows 11

Premendo i tasti Windows + G sulla tastiera del PC, vedrete aprirsi l'interfaccia per il gaming di Windows 11, che in realtà contiene tante feature davvero utili per tutti gli utenti. La prima (nonché la più utilizzata dall'utenza) è quella che vi permette di effettuare screenshot e riprese del vostro schermo premendo solo un pulsante, ma c'è anche la possibilità di tenere sotto controllo le performance di CPU e GPU del PC in tempo reale, nonché quella di consultare gli Achievement di Xbox in pochi click.

