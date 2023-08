5 gadget Tech che potrebbero interessarvi in vista del ritorno a scuola

Con l’avvicinarsi dell’autunno, per milioni di studenti è tempo di tornare tra i banchi. Con il passare degli anni, complice anche la pandemia, il settore educativo si è avvicinato sempre più al comparto tech. Ecco quindi una mini guida comprensiva di cinque gadget che potrebbero essere utili.

Ovviamente non potevamo partire da una pendrive USB: il consiglio il consiglio è di tenerne una ad hoc da utilizzare a scuola e di non mescolare i documenti e file. In commercio se ne trovano molte anche a prezzi accessibili: preferite l’USB-C perchè offre velocità di trasferimento più elevate. Una buona alternativa è rappresenta anche da un disco rigido esterno: in questo caso consigliamo un SSD perchè più veloce, sebbene più delicato. Un'ottima scelta può essere la SanDisk Ultra a 15 Euro.

Sebbene la carta sia sempre meno usata, è buona norma dotarsi anche di una stampante. Preferite le stampanti laser in quanto non solo offrono velocità di stampa superiori, ma anche più economiche visto che i toner costano di meno.

Per il tragitto da scuola a casa e viceversa, potrebbero esservi utili anche delle cuffie. Sul mercato se ne trovano moltissime: il nostro consiglio è di optare per un paio di auricolari Bluetooth senza fili con cancellazione attiva del rumore: vi serviranno anche se dovete studiare in biblioteca e volete isolarvi dall’esterno.

Se trascorrete molto tempo fuori casa, è consigliabile anche di una powerbank per caricare il cellulare ed evitare di girare con cavi. Una powerbank Anker da 10mila mAh è disponibile a circa 20 Euro.