5 mesi gratis di Apple Music con Emis Killa e Jake La Furia: come ottenerli

Se vi piace il rap e non avete ancora avuto l'occasione di provare il servizio di streaming musicale di Apple, ovvero Apple Music, l'iniziativa lanciata in queste ore, che vede coinvolti Emis Killa e Jake La Furia, potrebbe fare al caso vostro.

In particolare, l'iniziativa promozionale, annunciata mediante la pagina Facebook ufficiale di Shazam, richiede agli utenti di far riconoscere a Shazam una canzone del succitato duo. Nell'apposito post, si legge che il tutto è valido solamente per i nuovi iscritti e per gli utenti iOS. Inoltre, si applicano termini e condizioni. A quanto pare, perlomeno facendo riferimento ai dettagli emersi, sembra che si tratti di una promozione simile a quella di fine 2020, ma questa volta si fa riferimento a due artisti specifici.

Ricordiamo che Emis Killa e Jake La Furia sono da poco usciti con l'album chiamato "17", pubblicato il 18 settembre 2020 dalla Epic Records. Tra l'altro, quest'ultimo è recentemente stato al centro di un repack chiamato "17 Dark Edition", che è uscito il 26 febbraio 2021 e porta con sé anche cinque brani inediti e due remix. Insomma, i brani da "dare in pasto" a Shazam non mancano di certo.

Per il resto, se siete interessati ad Apple Music, vi ricordiamo che da MediaWorld è attivo un generatore di codici gratuiti relativo a quest'ultimo. Tuttavia, in quel caso si tratta di quattro mesi, mentre l'iniziativa che coinvolge Emis Killa e Jake La Furia consente di ottenere cinque mesi gratuiti.