I 5 indizi che gli scienziati hanno capito studiando Tutankhamon

La tomba del re Tutankhamon venne trovata il 4 novembre 1922 nella Valle dei Re e, da quel momento in poi, la nostra conoscenza sull'Antico Egitto cambiò incredibilmente in meglio. Ecco, quindi, tutte le scoperte fatte dagli scienziati esaminando scrupolosamente la tomba del faraone.

1) La morte di Tutankhamon

Nonostante le tecniche all'avanguardia di oggi, la scienza fa ancora fatica a capire la causa di morte di una persona vissuta qualche millennio fa. Tutankhamon morì a un'età giovane anche per l'epoca, ovvero 19 anni. Degli studi che utilizzano raggi X, scansioni TC e test del DNA hanno mostrato che il faraone aveva la malaria ed altre condizioni mediche come la palatoschisi.

2) Perché venne sepolto con dei fiori?

Tutankhamon indossava un collare fatto di fiori, un fatto alquanto strano poiché questa è l'unica sepoltura reale in cui sono stati trovati questi vegetali.

3) L'aspetto del faraone è stato preservato con tecniche speciali

Per far sembrare il suo viso più realistico, gli antichi funzionari egizi utilizzarono sostanze come la resina sotto la pelle del viso per fargli mantenere un aspetto giovane. Questo perché il popolo credeva che l'anima, o Ka, avesse bisogno di tornare nel suo corpo per esistere nell'aldilà, ma il Ka doveva essere in grado di riconoscere il suo aspetto.

4) Nella tomba Tutankhamon non era solo

Due bare in miniatura sono state trovate dentra scatola di legno nel tesoro della tomba. Uno studio pubblicato nel 2011 ha mostrato che queste bare contenevano due feti femminili. Uno era di circa cinque-sei mesi di gestazione; l'altro era di circa nove mesi di gestazione, morendo al momento o intorno al momento della nascita.

5) Gli studi scientifici non fanno sempre bene

Quella del faraone più famoso di tutti è sicuramente la mummia più studiata al mondo, ma purtroppo a causa di tutti gli studi che i resti hanno subito in questo secolo, il corpo non è più completamente intatto. A proposito, quanto tempo ancora potrà rimanere intatta la sua tomba?