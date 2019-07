I 5 influencer più famosi in Italia, da Rovazzi a Favij; L'evento è il matrimonio di Fedez

La figura dell'influencer è ormai molto diffusa in Italia e anche il nostro Paese dispone di personaggi in grado di attirare una grande attenzione sui loro contenuti postati online. Per questo motivo, la piattaforma SEMrush ha analizzato i trend delle ricerche, stilando una sorta di classifica dei 5 influencer più famosi in Italia.

Al primo posto della classifica troviamo Chiara Ferragni, diventata ormai l'influencer italiana per eccellenza. L'analisi di SEMrush ha rivelato come l'evento più seguito dell'anno 2018 in Italia sia stato il matrimonio tra la Ferragni e Fedez, per un totale di 60.500 ricerche mensili. Sembra che abbia quasi raggiunto il livello di interesse italiano per il matrimonio di Harry e Megan. Insomma, Chiara Ferragni e Fedez possono festeggiare. Gli altri argomenti cercati sul Web in merito alla prima influencer italiana sono invece quasi tutti legati alla nudità, fatta eccezione per le keyword "Chiara Ferragni Collection" (brand di moda, 12.100 ricerche mensili) e "Marco Ferragni" (papà di Chiara, 8.100 ricerche mensili).

Al secondo posto della classifica c'è ClioMakeUp, che ha raggiunto questa posizione soprattutto grazie alla keyword "ClioMakeUp shop" (14.800 ricerche mensili), che ha generato più interesse del blog e di YouTube. Chiaramente, le altre keyword hanno contribuito al posizionamento. A chiudere il podio troviamo FavijTV, ricercato circa 301.000 volte al mese.

Al quarto posto c'è invece Fabio Rovazzi, che è arrivato a questo risultato anche grazie a tutte le keyword delle sue canzoni, come "Tutto molto interessante" (8.100 ricerche mensili) e "Faccio quello che voglio" (4.400 ricerche mensili). A chiudere la classifica troviamo CiccioGamer89: le ricerche più frequenti riguardano i suoi gameplay di Fortnite e Clash Royale.