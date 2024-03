5 interessanti comandi da dare a Siri a cui potreste non aver mai pensato

Mentre tutti attendiamo con ansia il lancio di Siri con IA, che dovrebbe avvenire nel corso del 2024, l'assistente vocale del colosso di Cupertino può ancora risultare molto utile per gli utenti che possiedono un iPhone o un iPad. Ecco dunque cinque comandi che potete dare a Siri e che forse ancora non conoscete.

1 - "Portami a casa"

Dopo aver visto come utilizzare al meglio Apple Maps, non potevamo che parlarvi delle interazioni di Siri con Mappe di Apple. Nello specifico, il comando "Portami a casa" farà in modo che Siri crei un itinerario a piedi, in auto o con i mezzi pubblici per raggiungere la vostra residenze a partire da qualsiasi punto del pianeta. Tra gli altri comandi utili per la navigazione, poi, vi segnaliamo "Come posso arrivare a [destinazione]?", che imposta una strada verso qualsiasi destinazione a partire dal punto in cui vi trovate.

2 - "Devo prendere l'ombrello?"

Semplice e indolore: prima di uscire di casa al mattino, potete porre questa domanda a Siri, che analizzerà le previsioni meteo per la giornata e la percentuale di precipitazioni prevista, consigliandovi di portare con voi un ombrello in caso di pioggia o di lasciarlo a casa qualora dovesse esserci bel tempo. Ovviamente, le previsioni consultate sono quelle di Meteo, un'altra app proprietaria di Apple.

3 - "Quali film sono in programma vicino a me?"

Con questa domanda, potrete chiedere a Siri di presentarvi una rassegna dei film in programma nei cinema più vicini alla vostra posizione, in modo da decidere rapidamente quale pellicola vedere e dove andare a vederla. Con delle piccole variazioni di questo comando, inoltre, potete anche restringere la ricerca ad un solo film o a un solo cinema, a seconda delle vostre preferenza.

4 - "Che cos'è questa canzone?"

Apple ha acquistato Shazam nel lontano 2017, perciò non deve stupire che l'app di riconoscimento musicale sia stata integrata anche in Siri. L'assistente vocale è infatti in grado di avviare Shazam per riconoscere qualsiasi canzone stiate ascoltando, indicandovi poi il suo titolo, il nome dell'artista che l'ha eseguita e il link alla sua pagina su Apple Muisc.

5 - Usare Siri con gli elettrodomestici smart

Siri è un'ottima assistente per la casa, a patto di avere degli elettrodomestici smart compatibili con HomeKit. I comandi che potete dare in questo caso sono numerosi: "Imposta la temperatura a [gradi]" vi permette di avviare rapidamente il termostato smart, mentre "Accendi le luci" azioni interruttori e lampadine intelligenti. Ma ci sono anche comandi per controllare porte, allarmi e persino tende smart, a patto ovviamente di averli impostati correttamente.