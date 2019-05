5 Madonna in contemporanea sul palco ai Billboard: la cantante ha usato l'Unreal Engine

Si sono tenuti alle ore 2:00 italiane di questa notte i Billboard Music Awards, la tanto attesa cerimonia di premiazione dei talenti della musica. Tra le star indiscusse dell'evento troviamo Madonna, che ha stupito tutti "quintuplicandosi" sul palco. In molti si stanno chiedendo come ha fatto: ve lo spieghiamo noi.

Ebbene, la cantante ha eseguito il suo ultimo singolo "Medellín feat. Maluma", ma sul palco non c'erano solamente cantanti e ballerine, ma anche diverse "copie virtuali" della star mondiale della musica. La tecnica utilizzata è stata quella della cattura volumetrica, che combina dei video in 3D a dei modelli realizzati in Unreal Engine, ovvero lo stesso motore grafico alla base di videogiochi come Mortal Kombat 11.

Si è trattato quindi di un effetto visto solamente dalle persone a casa, mentre i presenti all'evento non hanno potuto vedere questa "magia". Infatti, non stiamo parlando di ologrammi visibili ad occhio nudo, ma "semplicemente" di un qualcosa "aggiunto al flusso video". Qui sotto potete anche vedere un video ripreso direttamente dall'evento, in cui ovviamente i modelli non si vedono.

L'idea di utilizzare l'Unreal Engine è stata di Jamie King, direttore creativo del team di Madonna, che ha coinvolto la società Sequin per realizzare la parte in realtà aumentata. L'azienda è stata co-fondata da Lawrence Jones e Robert DeFranco, ovvero coloro dietro al progetto The Weather Channel e alle performance in realtà aumentata/mista che si sono viste nella finale dello scorso anno del torneo eSport di League of Legends.