Sei smartphone da acquistare se volete scattare fotografie straordinarie

Sempre più spesso gli smartphone di fascia alta sono considerati dei veri e propri camera-phone, ovvero dispositivi capaci di scattare eccellenti fotografie e girare ottimi video, ma quali sono i modelli più in voga del momento? Ne abbiamo selezionato 5, alcuni dei quali possono anche essere acquistati in offerta su Amazon.

Xiaomi 14 Ultra

Partiamo dall’ultimo arrivato, lo Xiaomi 14 Ultra provato nei giorni scorsi . Per questo smartphone il colosso hi-tech cinese ha collaborato ancora una volta con, offrendo ai propri utenti un sensore principale da 1”, lenti Leica Summilux e una fotocamera principale dotata di diaframma ad apertura variabile che va da da f/1.63 a f/4.0.

È possibile agganciare al telefono anche il Photography Kit, una cover e un’impugnatura dotata di controlli aggiuntivi e una batteria extra. Certo il suo prezzo di listino richiede un investimento di 1.499 euro, in alternativa però potete ripiegare sul fratello minore Xiaomi 14 a 1.099,90 euro su Amazon Italia. Xiaomi 14 su Amazon

Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Rimanendo nel mondo Android, ilè senza alcun dubbio uno dei migliori camera-phone che possiate acquistare in questo momento. Oltre ad avere un ottimo comparto fotocamere, questo smartphone è imbottito di intelligenza artificiale, l’IA può infatti aiutarvi a migliorare gli scatti anche dopo averli realizzati - magari cancellando con un tap un oggetto sullo sfondo che rovina l’inquadratura. Samsung Galaxy S24 Ultra su Amazon Disponibili dallo scorso mese di novembre 2023,sono ancora adesso alcuni dei migliori camera-phone del mercato - soprattutto viste le offerte che è possibile trovare su Amazon. Sul fronte tecnico si equivalgono, anche se il modello più grande offre uno zoom ottico 5x al posto del 3x.

L’IA di Apple lavora “nell’ombra” e cerca di ottenere il migliore scatto possibile in ogni situazione, inoltre il formato ProRAW (DNG) vi permette di lavorare file ricchi di informazioni su programmi appositi come Adobe Lightroom. iPhone è una scelta ottimale anche per i video, che possono persino essere girati in ProRes dagli utenti più avanzati. iPhone 15 Pro su Amazon

Google Pixel 8 Pro

OnePlus 12

Per chi volesse l’esperienza “pulita” di Android, senza personalizzazioni da parte dei produttori e orpelli aggiuntivi, un Google Pixel è l’unica scelta possibile. I fotografi provetti in particolare troveranno pane per i loro denti con il, famoso per avvalersi dell’IA per ottenere fotografie perfette nelle situazioni più disparate - e godere di uno zoom digitale fino a 30x. La sua camera principale può produrre scatti da 50 MP, mentre ultrawide e teleobiettivo sono da 48 MP. Su Amazon è possibile averlo con sconti fino al 20% nel momento in cui scriviamo. Google Pixel 8 Pro su Amazon Chiudiamo la nostra lista con un modello che si sta muovendo un po’ in sordina, ma che per la fotografia si avvale dell’aiuto di un mostro sacro come. Parliamo del, uno smartphone che oltre ad avere un sensore principale Sony LYT-808 con OIS (stabilizzatore ottico) da 50 MP, un sensore ultrawide da 48 MP e un teleobiettivo 3x a periscopio da 64 MP è anche dotato di una quarta lente con, un identificatore di colori chiari con sensore multispettrale a 13 canali. OnePlus 12 su Amazon

Oltre la tecnica, anche l’intelligenza artificiale, che aiuta l’hardware a renderizzare al meglio luci e ombre. Al momento questo dispositivo costa su Amazon 969 euro, per chi volesse spendere meno però c’è anche il fratello OnePlus 12R da 635 euro nel momento in cui scriviamo. Acquista OnePlus 12R su Amazon

