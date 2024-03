5 modi creativi per utilizzare ChatGPT: potreste non averci pensato

Mentre la community attende con ansia l'annuncio di GPT-4.5 Turbo per ChatGPT, scopriamo insieme una serie di utilizzi creativi del Chatbot di OpenAI a cui potreste non aver pensato: ChatGPT è un'IA incredibilmente versatile, perciò le sue capacità vanno ben oltre ciò che potreste pensare!

5 - ChatGPT come correttore di bozze

Se vi sembra che un testo che avete scritto non funzioni particolarmente bene, potete usare ChatGPT per controllare la grammatica e la sintassi o, magari, per riscrivere quelle parti che trovate meno scorrevoli. Vi consigliamo però di non affidarvi troppo all'IA per la modifica dei contenuti: ChatGPT commette spesso errori grossolani, che sicuramente vorrete evitare nei vostri compiti a casa o nei report aziendali. Chiedete dunque all'IA di non modificare i contenuti, focalizzandosi unicamente sullo spelling e sulla grammatica!

4 - Generatore di script per i vostri video

Se siete dei content creator su YouTube, Instagram o TikTok, ChatGPT potrebbe fornirvi l'ispirazione per i vostri prossimi video. Provate a chiedere all'IA di elaborare per voi qualche breve copione, oppure domandatele quali temi dovreste approfondire sulla vostra pagina, spiegandole quale è la vostra nicchia di pubblico: con ogni probabilità, i consigli del Chatbot vi faranno uscire dal "blocco creatore di contenuti"!

3 - Chi vuol essere milionario?

Incredibilmente, ChatGPT è un ottimo generatore di quiz, che potete usare per le vostre serate con gli amici. Per esempio, potete chiedere all'IA di generare una "domanda sul tema della tecnologia con quattro risposte, di cui una sola corretta" e ci penserà l'IA a scriverla per voi: si tratta di un ottimo strumento per un'edizione casalinga di "Chi vuol essere milionario" o di qualsiasi altro quiz vi possa venire in mente.

2 - Scrivere descrizioni di prodotti

Se il vostro lavoro prevede di vendere online dei prodotti, potete utilizzare ChatGPT per aiutarvi nella gestione del vostro ecommerce. Descrivete i prodotti che vendete sul vostro sito web all'IA, e poi ci penserà direttamente lei a produrre delle pagine accattivanti (e grammaticalmente corrette) pronte per essere pubblicate sul vostro portale.



1 - Il miglior Master di D&D?

Già l'anno scorso vi avevamo spiegato che ChatGPT ha scritto una campagna di Dungeons & Dragons per conto di un Master. In effetti, se vi trovate a corto di idee per la vostra prossima sessione, il bot di OpenAI potrebbe darvi una mano: spiegate a grandi linee all'IA il mondo in cui volete ambientare la nuova avventura del vostro party, e poi ci penserà il suo "cervello" a creare una trama coerente per vostro conto.

