5 novità in arrivo in Android 15 che dovete assolutamente scoprire

Delle novità in arrivo su Android 15 abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, e mentre attendiamo di capire quando sarà disponibile per il pubblico, facciamo il punto su cosa aspettarsi in termini di UI, funzionalità ed altro.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman sul suo Patreon, Android 15 darà agli utenti la possibilità di condividere o registrare solo una singola finestra mostrata sullo schermo piuttosto che l’intero display. La feature è stata abilitata in Android 14 QPR 2 sui Pixel, ma a quanto pare sarà disponibile per un pubblico più vasto.

La seconda novità di Android 15 è senza dubbio rappresentata dall’estensione per il supporto alla connettività satellitare: le applicazioni potranno utilizzare aPI che consentono loro di rilevare quando un dispositivo è connesso ad un satellite, per “garantire un’esperienza utente coerente a livello di connettività satellitare”.

Sempre in tema di connettività satellitare, Android 15 dovrebbe consentire di inviare SMS o accedere alla messaggistica RCS attraverso tale tipo di connettività. Non è chiaro però se questo sistema sarà disponibile anche in Italia o se inizialmente sarà limitato agli USA.

Tra le altre novità in arrivo dovrebbe anche esserci una modalità webcam ad alta qualità, oltre che una semplificazione dell’utilizzo degli smartphone Android come webcam per PC. L’output, rispetto a quanto visto fino ad ora, dovrebbe essere migliore e nella Developer Preview 2 questa novità si è vista quando si avvia la funzionalità webcam USB su Pixel.

A livello di usabilità degli smartphone, Android 15 introdurrà il supporto per lo standard di volume CTA-2075 che aiuterà gli sviluppatori ad evitare incoerenze e garantisce che non debbano regolare costantemente il volume quando passano da un contenuto all’altro.

