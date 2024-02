Ecco i 5 oggetti molto strani portati sulla sonda atterrata sulla Luna dopo 52 anni

La missione Odysseus ha finalmente raggiunto il Polo Sud della Luna, ma il lander non è atterrato da solo. Gli ingegneri della Intuitive Machines hanno previsto infatti che ad accompagnarlo ci fossero 5 particolari oggetti, che potrebbero segnare i prossimi passi dell'esplorazione spaziale.

Per quanto possa sembrare folle, all'interno del lander sono stati caricati dei piccoli giubbotti - o sarebbe meglio dire i loro prototipi - che la NASA ha intenzione di fornire ai prossimi astronauti che dovranno passare alcuni giorni sulla Luna.

L'azienda produttrice di questi vestiti è la Columbia Sportswear, nota per produrre abbigliamenti sportivi, che ha sviluppato la fodera della giacca Omni-Heat Infinity, pensata esplicitamente per mantenere al caldo i prossimi coloni lunari.

Qualora il materiale utilizzato per questi piumini si rivelasse efficaci nel superare le temperature estreme della Luna, potrebbe essere utilizzato anche per altre missioni, essendo in grado di superare secondo i progettisti climi molto variabili, che vanno dai - 133 °C ai 121 °C.

Attualmente i piumini e le fodere prodotte dalla Columbia Sportswear si trovano sui panelli del lander e svolgono compiti di protezione, ma non sono gli unici materiali bizzarri presenti al suo interno.

Un altro oggetto molto peculiare che è stato inviato sulla Luna è un archivio di dati, davvero immenso, che comprende a sua volta buona parte dello scibile umano. Ispirandosi ad opere come "2001: Odissea nello spazio", "Il ciclo della Fondazione" e la saga de "Il problema dei tre corpi", gli scienziati hanno infatti pensato bene di considerare la Luna come una sorte di chiavetta USB di sicurezza, in cui poter stipare tramite delle memorie varie forme d'informazioni (filmati, audio, intere biblioteche di DNA e molto altro), in previsione di un crollo imprevibile della civiltà.

Lonestar Data Holdings ha quindi fornito ad Intuitive Machines il suo data center "Independence", che non solo memorizzerà tutti i dati che verranno ottenuti lungo la missione, spedendoli alla Terra, ma fornirà anche la memoria per un altro progetto, voluto dall'Arch Mission Foundation.

Questa fondazione ha infatti contattato la Intuitive Machines per proporre di utilizzare il loro lander per trasportare parte delle conoscenze condivise dell'umanità sulla Luna, richiesta che è stata accettata.

Questa storia ricorda inoltre molto le vicende che hanno interessato le sonde Voyager e Pioneer, in cui diversi astronomi, capeggiati da Carl Sagan, fecero imbarcare sopra le sonde dei dischi d'oro, contenenti musica e informazioni riguardanti l'uomo e la Terra.

All'interno di Odysseus ci sono anche 125 miniature in acciaio inossidabile che raffigurano... la Luna stessa! Per quanto possa sembrare strano, sono opera dell'artista americano Jeff Koons e raffigurano le varie fasi lunari e alcune eclissi, viste dalla Terra.

Ogni modellino della Luna prende il nome di una persona che ha avuto un importante ruolo per lo sviluppo scientifico, politico e sociale dell'umanità e tra le varie figure che sono state celebrate da questo artista abbiamo Platone, Nefertiti, Artemisia Gentileschi, Andy Warhol, Gabriel García Márquez, Cesare, Mahatma Gandhi, Leonardo da Vinci, Ada Lovelace e David Bowie.

La missione è stata anche fornita di una particolare fotocamera, chiamata Embry-Riddle EagleCam, sviluppata da alcuni studenti universitari, che ha ripreso dall'alto il momento dell'atterraggio del lander e che in teoria dovrebbe rifornirci nei prossimi giorni di numerose immagini spettacolari della superficie lunare.

Questo strumento è anche il primo ad utilizzare il Wi-fi sulla Luna e si trova a circa 30 metri d'altezza, rispetto i piedi della navicella spaziale. Ciò consentirà agli ingegneri di scattare immagini davvero belle, che ricorderanno ai più le foto scattate dai droni sulla Terra.