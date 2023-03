Ecco i 5 ponti più lunghi del mondo (sono davvero impressionanti)

Un ponte è una struttura nata per collegare due punti distinti e separati da acqua o da terreni difficili da percorrere. Nel mondo c’è chi vede un cavalcavia come una semplice struttura utile a ridurre i tempi di viaggio; tuttavia, alcuni di essi, appaiono come delle vere e proprie opere d’arte.

Per questo motivo ci siamo chiesti quali sono i viadotti più complessi del mondo: ecco, in ordine crescente, i primi cinque ponti più lunghi del pianeta.

5. Inaugurato nel 2008, il Weinan Weihe Grand Bridge è il quinto ponte più lungo al mondo, con un’estensione di 79 chilometri. Nei primi anni, il collegamento era fu riconosciuto come un gran traguardo ingegneristico ammirato in tutto il globo; è stato anche eletto come il ponte più lungo mai esistito, ma il primato durò solo pochi anni.

4. Il quarto ponte più lungo, ancora una volta, si trova in Cina ed è il Tianjin Grand Bridge, lungo 113 chilometri. Esso è appoggiato su travi rinforzate il cui peso supera le 750 tonnellate.

3. Al gradino più basso del podio c’è il Candge Grand Bridge, in Cina, con 116 chilometri di lunghezza. Collega la parte della ferrovia ad alta velocità che percorre la tratta Pechino-Shanghai.

2. Il Viadotto di Changhua-Kaohsiung, a Taiwan, è una struttura portante che si estende per 157 chilometri, formata da una serie di ponti più piccoli, in maniera tale da poter resistere al meglio ad eventuali sismi, dato che il Paese si trova tra due placche tettoniche.

1. Al primo posto troviamo il Danyang-Kunshan Grand Bridge, sempre in Cina, realizzato in soli quattro anni per fornire un servizio ferroviario che si estende per oltre 165 chilometri. Capace di coprire tutto il territorio cinese e di resistere a tifoni e a forti terremoti, è anche in grado di resistere ai colpi diretti assestati da navi militari ostili.

