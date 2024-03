5 prodotti Bissell per pulire casa scontati FORTEMENTE FINO al 45% su Amazon

Se il vostro venerdì ha come obiettivo quello di portarvi a casa una nuova aspirapolvere e lavapavimenti, siete nel posto giusto: ecco una selezione di 5 prodotti Bissell per pulire casa in super offerta fino al 44%, disponibili su Amazon con spedizione veloce.

BISSELL CrossWave HydroSteam PET

Partiamo con una scopa elettrica di ottima qualità, in grado di pulire sia lo sporco secco che le incrostazioni più difficili. Si tratta di un prodotto dedicato a chi ha uno o più animali domestici e quindi deve far fronte allo sporco che ne consegue. Lo sconto del 17% porta il prezzo da 399€ dai 479€ iniziali.

BISSELL CrossWave 3-in-1

Aspirare e lavare i pavimenti con un unico passaggio non è mai stato così semplice. Questo Bissell CrossWave 3-in-1 è il prodotto ideale per chi cerca un'aspirapolvere completa al 100%, con doppio serbatoio per acqua pulita e sporca su superfici dure come laminati, parquet e piastrelle. Con uno sconto del 19% l'aspirapolvere è in vendita a 179€.

BISSELL SpotClean Pet Pro

Questa versione di lavapavimenti Bissell è dotata di un corpo più ingombrante, ma che può vantare una maggiore capienza di stoccaggio dei residui sporci, e quindi una maggiore autonomia in termini di usabilità e praticità. Il prezzo in questo caso passa da 259€ a 179€, con uno sconto sostanzioso del 31%.

BISSELL CrossWave® HF2

La versione HF2 di Bissell CrossWave si presenta come una scopa elettrica classica, con filo, in grado di pulire casa sia aspirando che lavando i pavimenti in un unico gesto. Ideale per superfici dure come parquet, piastrelle e laminati. Il prezzo passa dai 249€ ai 189€ attuali, grazie a un taglio del 24%.

BISSELL CrossWave HF3

Concludiamo questa selezione con l'evoluzione della versione HF2. In questo caso la scopa elettrica si presenta senza fili, totalmente cordless, guadagnando comodità nell'utilizzo pur mantenendo intatta la qualità dei materiali, del motore e quindi della pulizia in generale. In questo caso un taglio del 45% ci fa risparmiare 55€ sul prezzo finale, portandolo dai 345€ iniziali ai 189€ attuali.



