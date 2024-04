Cinque smartphone Samsung da acquistare che costano poco e vanno alla grande

Tra i valori aggiunti da considerare nell’acquisto di uno smartphone Samsung, vi è indubbiamente la nomea che il colosso coreano si porta dietro. Per ognuno di questi 5 Samsung low cost considerate quindi una assistenza al top e una garanzia nella sostituzione della componentistica, qualora si rendesse necessaria.

Samsung Galaxy A04s

Il primo prodotto che vogliamo consigliarvi è il Samsung Galaxy A04s. Distante anni luce in termini di costi rispetto ai top della serie Galaxy, tra cui Galaxy S24 Ultra, ma assolutamente utile qualora si intendesse usare il dispositivo in modo basilare. Il device, che monta l’OS Google Android 12, offre 3 GB di memoria RAM e una ROM da 32 GB, espandibile tramite microSD. Non da meno la batteria da 5.000 mAh, in grado di sorreggere le prestazioni del dispositivo per l’intera giornata.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Samsung Galaxy A15

Passiamo ora alla serie A, con l’entry level A15. Un dispositivo che, con qualche euro in più rispetto al Galaxy A04s, è in grado di offrire un display Super AMOLED da ben 6.5”, corredato da 4 GB di RAM e un ottimo storage da 128 GB. Anche in questo caso la memoria è espandibile, fino ad 1 TB, tramite scheda di memoria microSD esterna. Inoltre, la tripla fotocamera presenta un sensore principale da ben 50 MP, per foto dettagliate.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Samsung Galaxy A34

Saliamo ulteriormente nella piramide dei Galaxy con l’A34, uno dei dispositivi di maggiore successo per la coreana Samsung. Successo più che meritato, visto il prezzo conveniente al quale viene venduto e alla scheda tecnica che lo rende un prodotto tutt’altro che economico. Il display Super AMOLED da 6.6”, i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna espandibile fanno da corredo a una batteria da 5.000 mAh sotto la scocca, in grado di spingere le prestazioni di un processore che supporta le reti 5G.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Samsung Galaxy A53

Sempre nella categoria medio-base gamma, ritroviamo un altro esponente della serie Galaxy A, l’ottimo A53 5G. A differenza del fratello minore A34, l’A53 si contraddistingue per un comparto fotografico ancor più completo: triplo sensore tra cui fotocamera OIS da 64 MP, ultra grandangolo, fotocamera di profondità e fotocamera macro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Samsung Galaxy A54

Concludiamo questa cinquina di Samsung con quello che riteniamo il vero deal della lista, un prodotto di buonissima qualità che va a solleticare i fratelli maggiori S24 per caratteristiche e fattura. Parliamo del Samsung A54, che ad una prima occhiata potrebbe sembrare un ben più potente e costoso S24. Il display Super AMOLED presenta un foro frontale per la fotocamera anteriore, mentre la risoluzione è FHD+, ed è in grado di raggiungere i 120 Hz.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Nel mentre proprio Samsung sembra essere coinvolta nella realizzazione di Switch 2, l'erede della console ibrida di Nintendo che dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su