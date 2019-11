I 5 smartphone più acquistati su Amazon Italia a poche ore dal Black Friday

Dopo avervi parlato degli smartwatch più acquistati, è giunta l'ora di vedere anche quali sono gli smartphone più apprezzati dagli italiani in questi giorni in cui si respira il "clima Black Friday".

Chiaramente, la fonte dei risultati è la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Abbiamo tuttavia "raggruppato" in un unico risultato tutte le colorazioni dello stesso modello, in modo da rendere più variegata la lista dei dispositivi mobili più venduti.

Se siete invece interessati ai prodotti consigliati da noi, vi invitiamo a consultare la guida ai migliori smartphone per fascia di prezzo per il Black Friday. Per le offerte secondo per secondo, dovete invece recarvi sulla pagina dedicata al Black Friday.

Vi ricordiamo che la giornata degli sconti "vera e propria" si terrà il 29 novembre 2019. Inoltre, dovete sapere che le classifiche Bestseller di Amazon Italia si aggiornano ogni ora e potrebbero quindi esserci delle variazioni.