5 smartphone OPPO in sconto su Amazon, 4 al prezzo più basso di sempre

Se ieri abbiamo segnalato a voi lettori alcune offerte su iPhone 13 e SSD su Amazon, oggi torniamo sullo stesso portale per proporvi i migliori sconti del momento su smartphone OPPO: si tratta di cinque modelli per ogni fascia di prezzo, ciascuno con estensione della garanzia gratuita.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56” Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black: 184,99 Euro

OPPO Reno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4" 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Cosmic Black: 279 Euro

OPPO Find X5 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Display 6.43" Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+, 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black: 449 Euro

OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55" Refresh rate 120HZ Amoled FHD+, 4800mAh, RAM 8GB + ROM 256GB Android 12[Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], Black: 899 Euro

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.7" Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB + ROM 256GB, Android 12, [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], Glaze Black: 1.149 Euro

Eccetto per il modello low-cost OPPO A76, tutti gli smartphone citati raggiungono il prezzo più basso di sempre. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre la società statunitense, con consegna gratuita ai clienti Prime anche in un giorno. Il pagamento, dunque, potrà essere effettuato anche a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out.

