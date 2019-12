I 5 smartphone più venduti su Amazon Italia in queste ore di Cyber Monday

Il Cyber Monday è ormai giunto alla sua conclusione ed è giunta l'ora di tirare le somme in merito agli smartphone più venduti su Amazon Italia. Manca ancora qualche ora alla conclusione della giornata, quindi, nel caso foste interessati, siete ancora in tempo.

La fonte è chiaramente la classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Riportiamo di seguito la lista dei 5 dispositivi più acquistati dagli italiani. Come al solito, abbiamo "raggruppato" in un unico risultato tutte le colorazioni dello stesso modello.

Interessante notare come tutti gli smartphone presenti in classifica rientrino nella fascia di prezzo che ruota attorno ai 200 euro, segno inequivocabile del fatto che il budget che molti italiani mettono a disposizione per acquistare un dispositivo mobile non è poi così è elevato. Inoltre, la classifica è cambiata di molto rispetto a quella degli smartphone più venduti durante il Black Friday.

