Questi sono i 5 smartphone più venduti in Europa ad agosto 2019

Il dato oggettivo che consente di stabilire il successo di uno smartphone è ovviamente quello legato alle vendite. Risulta quindi importante analizzare questi dati per comprendere quali sono le scelte del pubblico e cercare di comprendere le motivazioni che hanno portato l'utente finale a effettuare un determinato acquisto.

Ebbene, stando all'analisi di Canalys, i cinque smartphone più venduti in Europa nel Q2 2019 sono i seguenti: Samsung Galaxy A50 (3,2 milioni di unità), Samsung Galaxy A40 (2,2 milioni di unità), Redmi Note 7 (2 milioni di unità), Samsung Galaxy A20e (1,9 milioni di unità) e iPhone XR (1,8 milioni di unità).

Sembra quindi che Samsung sia riuscita a fare il "colpaccio" sul suolo europeo con la sua nuova gamma di smartphone A. D'altronde, il dispositivo più venduto è stato osannato sin da subito da critica e pubblico, come potete leggere nella nostra recensione di Galaxy A50. Galaxy A40 e Galaxy A20e sono invece stati "criticati" in diverse recensioni, ma il pubblico ha comunque apprezzato gli smartphone e probabilmente la forza del brand Samsung ha giocato un ruolo fondamentale.

Quasi scontata invece la presenza di Redmi Note 7, smartphone che, pur non essendo una rivoluzione, è riuscito a far cambiare il modo in cui vengono visti i dispositivi nella fascia di prezzo che si aggira attorno ai 200 euro. Non poteva inoltre mancare iPhone XR, lo smartphone meno costoso dell'ultima gamma di dispositivi Apple.

