I 5 smartwatch più acquistati su Amazon a poche ore dal Black Friday

Il Black Friday, che si terrà ufficialmente il 29 novembre 2019, è sicuramente una buona occasione per acquistare qualche prodotto tecnologico. In particolare, come avrete probabilmente visto, quest'anno molte offerte e promozioni sono già state attivate in anticipo e quindi siamo già entrati nel "clima di sconti".

Ma quali sono gli smartwatch più acquistati su Amazon Italia in questi giorni di saldi? Ebbene, ve lo sveliamo noi attraverso la lista che trovate di seguito.

Per maggiori dettagli in merito ai prodotti più venduti, potete consultare la classifica degli smartwatch Bestseller su Amazon Italia. Attenzione: ci teniamo a precisare che, per ovvi motivi, abbiamo escluso le smartband e quei prodotti che risultavano non disponibili al momento della stesura dell'articolo. Inoltre, tenete bene a mente che le classifiche Bestseller di Amazon vengono aggiornate di ora in ora e quindi potrebbero esserci variazioni.