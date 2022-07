Ecco 5 sport dell'Antica Grecia che si sono protratti fino ad oggi

Gli antichi greci, che organizzarono i primi Giochi Olimpici formali nel 776 aC, diedero al mondo l'idea di organizzare grandi eventi sportivi come intrattenimento, per arene piene di spettatori. Inoltre, sono state la prima cultura in cui le persone hanno idolatrato i loro idoli atletici preferiti.

"I greci apprezzavano l'abilità fisica e atletica e il corpo maschile tonico era ricercato come esteticamente gradevole", afferma Zina Giannopoulou, professore associato di classici all'Università della California. "La forza fisica e l'abilità erano anche segni di forza morale, denotando autodisciplina, duro lavoro e dedizione alla vittoria". Insomma, non si divertivano solo con il "cottabo!

I greci adoravano anche guardare le competizioni. I Giochi della Corona, come erano conosciute collettivamente queste competizioni, prevedevano una serie di eventi, dalle corse dei carri agli eventi di atletica leggera e agli sport da combattimento.

I greci non avevano sport di squadra, solo gare individuali, e non permettevano alle donne di competere negli eventi o addirittura, nel caso di donne sposate, di assistere ai giochi. C'era un'eccezione leggendaria: Kallipateira di Rodi, che si travestì da allenatore maschio per poter assistere all'incontro di lotta di suo figlio. “Quando è stata catturata, si è difesa dicendo che tra tutte le donne avrebbe dovuto essere autorizzata a partecipare avendo avuto un padre, tre fratelli, un figlio e un nipote che avevano vinto tra loro otto volte”, dice Giannopoulou.

Ecco alcuni degli sport in cui gareggiavano gli atleti dell'antica Grecia:

Corse tra carri

Le corse dei carri erano uno dei più antichi sport greci: prove artistiche su ceramiche antiche suggeriscono che l'evento risalga al periodo miceneo dal 1600 al 1100 a.C. e il poeta Omero descrive una corsa di carri tenutasi al funerale di Patroclo nell'Iliade. Inseriti per la prima volta alle Olimpiadi nel 680 a.C., i piloti gareggiarono in gare di bighe a quattro e due cavalli.

Corse di cavalli

Kele, o “cavalieri che gareggiano a cavallo”, fu aggiunto alle Olimpiadi nel 648 a.C. La corsa era lunga circa 1,2 chilometri. I fantini - che erano ragazzini e probabilmente schiavi - cavalcavano senza sella, senza staffe, sebbene avessero le redini e una frusta per guidare i cavalli.

Corse

I greci amavano le corse podistiche, in particolare lo stadion, che prende il nome da un'antica unità di misura e corrispondeva allo sprint di 200 metri nella pista moderna, secondo l'Ancient Greek Athletics di Stephen Gaylord Miller. Dal 776 al 726 a.C. fu l'unico evento ai Giochi Olimpici. I greci in seguito aggiunsero il diaulos, l'equivalente dei 400 metri di oggi.

Lotta

Nell'antica lotta in stile greco, i grappler combattevano in posizione eretta, con l'obiettivo di gettare a terra l'avversario, secondo Miller. Il concetto di inchiodare a terra le spalle di un avversario non esisteva ancora. Un'altra caratteristica unica dell'antico evento era che non c'erano classi di peso.

Pentathlon

Il discus e il giavellotto, per i moderni eventi sul campo, risalgono agli antichi greci, ma all'epoca non erano eventi separati. Invece, facevano parte del pentathlon, una combinazione di cinque eventi che includeva anche il salto in lungo, la corsa e il wrestling.

Rimanendo in tema, ti sei mai chiesto se i greci uccidessero davvero i bambini inadatti alla vita militare?