Le 5 volte che i tardigradi hanno mostrato alla scienza la loro super resistenza

I tardigradi sono i "Superman" del mondo animale... e oggi capirete perché per cinque ragioni ben definite. Per sopravvivere agli scenari peggiori, infatti, rimuovono l'acqua dai loro corpi e diventano delle minuscole palline disidratate. Mentre sono in questa forma possono resistere agli ambienti più estremi: vediamo quali.

La sopravvivenza nello spazio

Nel 2007, pensate, un team europeo di ricercatori ha inviato 3.000 tardigradi in orbita attorno alla terra all'esterno di un veicolo spaziale per 12 giorni. Quando le minuscole creature sono tornate sulla Terra, gli scienziati hanno scoperto con grande gioia (e molto stupore!) che il 68% di loro era sopravvissuto nello spazio.

Ci sono tardigradi sulla Luna... forse vivi

Nel 2019, così come vi abbiamo ben raccontato, una sonda lunare israeliana si è schiantata sulla luna mentre trasportava a bordo migliaia di tardigradi disidratati. Secondo il parere di molti scienziati, gli orsetti d'acqua potrebbero essere attualmente ancora in vita, nel loro stato disidratato, che aspettano pazientemente qualche fonte di acqua.

Un tardigrado è rimasto congelato per 30 anni ed è tornato in viva

Nel 2016, gli scienziati del National Institute of Polar Research del Giappone hanno trovato un tardigrado in un campione di muschio congelato raccolto in Antartide nel 1983. I ricercatori hanno rianimato con successo la creatura rimasta congelata per più di 30 anni... ma possono sopravvivere perfino in luoghi col doppio della temperatura più gelida mai osservata sulla Terra.

Sopravvivono in uno degli ambienti più estremi della Terra

Non dovrebbe sorprendervi, visto che possono resistere anche al vuoto cosmico dello spazio, ma questi minuscoli animaletti sono stati trovati persino in alcuni degli ambienti più estremi della Terra come prese d'aria sottomarine, sorgenti termali e vulcani di fango.

Sono stati sparati da un cannone... e sono sopravvissuti!

Nel 2021, degli scienziati hanno caricato un proiettile con dei tardigradi in uno stato di ibernazione e li hanno sparati contro un bersaglio. Le creature sono sopravvissute schiantandosi contro bersagli a velocità fino a circa 3.000 km all'ora.

Incredibile, vero?