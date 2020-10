Questi 5 veicoli spaziali stanno per lasciare il nostro Sistema Solare per sempre

Ci vorrà ancora moltissimo tempo prima che l'essere umano riesca ad uscire dal Sistema Solare. Tuttavia, alcune delle sue creazioni hanno già raggiunto o stanno per raggiungere questo ambito traguardo. Ecco quali sono.

Pioneer 10 e Pioneer 11: le due sonde sono state lanciate nel 1972 e avevano il compito di eseguire la prima grande ricognizione dell'umanità di altri pianeti nel nostro sistema solare. Ci riuscirono in un modo senza precedenti grazie anche all'utilizzo di una tecnologia mai utilizzata: il nucleare. Nessun veicolo spaziale della NASA, fino ad allora, era mai stato lanciato con una fonte elettrica a propulsione nucleare.

Poiché sapevano che un giorno sarebbero usciti dal nostro Sistema Solare, gli ingegneri dotarono entrambi i veicoli di targhe speciali progettate per presentare gli esseri umani a possibili specie intergalattiche.

Voyager 1 e Voyager 2: costruite sempre dalla NASA per sfruttare un raro allineamento dei pianeti più esterni che si verifica solo una volta ogni 175 anni. Ad oggi, sia Voyager 1 che Voyager 2 rimangono in comunicazione con l'agenzia spaziale americana. E la coppia ha ormai attraversato l'eliopausa, una regione in cui il vento solare del Sole perde influenza. Con una velocità di 56.000 chilometri all'ora, ci vorranno ancora molti millenni per abbandonare per sempre il sistema solare.

Entrambi i veicoli spaziali, in un modo simile alle sonde Pioneer, contengono i Voyager Golden Record: un disco per grammofono contenente suoni e immagini selezionate al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura della Terra.

New Horizons: un veicolo spaziale molto più recente dei quattro qui elencati. La sonda ha raggiunto i confini di Plutone, trovando segni di vulcani di ghiaccio, montagne giganti e persino un oceano di acqua liquida. Il veicolo, inoltre, si è spinto nelle profondità della Fascia di Kuiper, dove ha esplorato 486958 Arrokoth, un mondo primordiale di ghiaccio e roccia. Il suo destino è già certo e, un giorno, supererà i confini del nostro sistema, diventando solo il quinto veicolo ad averlo fatto.