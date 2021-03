50 anni fa un astronauta giocò a golf sulla Luna: ecco la surreale storia

Siete appena arrivati in un luogo in cui solamente pochissimi umani hanno avuto la fortuna (e il coraggio!) di arrivare, un luogo inesplorato, desolato ma al contempo maestoso: la Luna. Cosa fare una volta sbarcati? Ovviamente due tiri a golf! Questa fu l'idea che balenò in mente all'astronauta della NASA Alan Shepard il 6 febbraio 1971.

Sicuramente qualcosa che fece entrare questa impresa, pur molto semplice, nella storia. Shepard ovviamente non portò con sé le sue mazze da golf, ma utilizzò un dispositivo di raccolta dei campioni "modificato".

All'astronauta venne l'idea di "giocare a golf sulla Luna" nel 1970, quando il famoso golfista Bob Hope visitò il Manned Spacecraft Center della NASA a Houston, il centro di addestramento per gli astronauti, per uno speciale televisivo. Shepard venne ispirato a fare una veloce sessione di golf sul satellite per dimostrare l'attrazione gravitazionale della Luna, che è un sesto di quella della Terra.

L'impresa dell'astronauta venne effettuata alla fine della missione sul corpo celeste, quando stavano per andare via. Non ci crederete, ma Shepard dovette allenarsi per un po' di tempo, sul nostro pianeta, prima di effettuare il tiro, poiché non era sicuro di riuscire ad effettuarlo. Il motivo è semplice: la tuta pesava 90 chili ed era estremamente rigida, quasi da impossibilitare ogni movimento.

Dopo il tiro, l'astronauta affermò che la pallina stesse viaggiando per "miglia e miglia". Ovviamente si è trattato di un esagerazione, poiché - secondo un rapporto - la prima pallina viaggiò per 22 metri, mentre la seconda per circa 37 metri. In confronto, un tiro medio di un giocatore professionista viaggia sui 200 metri.

Comunque Shepard, fino alla fine, considerò la sua impresa unica. "Finora sono l'unica persona ad aver colpito una pallina da golf sulla luna. Probabilmente lo sarò per un po' di tempo", disse l'astronauta nel 1998 durante un documentario, pochi mesi prima della sua morte all'età di 74 anni.