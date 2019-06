Dopo 50 anni, alcuni astronomi avrebbero trovato il modulo lunare Snoopy della NASA

A cinquant'anni dall'approdo sulla Luna, ed a ridosso delle nuove missioni della NASA, arriva un'importante novità. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l'Agenzia Spaziale potrebbe aver ritrovato il modulo lunare pilotato da Thomas Stafford ed Eugene Cernan, soprannominato "Snoopy".

C'è da dire che la NASA non ha mai avuto alcuna intenzione di riportarlo sulla Terra, in quanto è stato inviato in un'orbita attorno al Sole oltre la Luna dopo che gli astronauti hanno completato le loro manovre e sono tornati al modulo di comando. Gli ingegneri però non hanno mai nemmeno tracciato la sua traiettoria, fino al 2011 quando un gruppo di astronomi britannici guidati da Nick Howes, ha iniziato a lavorare al progetto.

Gli astronomi dilettanti ora sostengono di essere convinti "al 98%" di aver scoperto dov'è finito l'oggetto. Howes ha anche ipotizzato che, se gli studi dovessero trovare riscontri reali, qualcuno come Elon Musk potrebbe recuperarlo e preservarlo come un artefatto culturale.

Apollo 10 è stata la quarta missione con equipaggio del Programma Apollo della NASA, ed ha coinvolto anche il modulo Snoopy, il cui nome è stato scelto a causa della forma a tamburo, il colore arancione e la lunghezza. La NASA, tramite Snoopy ha testato le prime manovre di allunaggio a due mesi dallo sbarco di Armstrong con Apollo 11, che di recente è tornato a vivere con un set di Lego.