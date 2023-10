Tra meno di 50 anni inizieranno guerre per il cibo, secondo gli scienziati

La pandemia da COVID ha messo in luce quanto possa essere caotica una perturbazione nell'approvvigionamento alimentare del Regno Unito, con gli scaffali dei supermercati che si svuotavano in un batter d'occhio. Cosa succederebbe se, in futuro, tale perturbazione avesse una causa diversa, magari legata ai cambiamenti climatici?

Una nuova ricerca, condotta intervistando 58 esperti britannici del settore alimentare, ha cercato di rispondere a questa domanda. I risultati sono preoccupanti: secondo gli esperti, eventi meteorologici estremi potrebbero causare carenze alimentari tali da scatenare disordini civili nel Regno Unito entro i prossimi 50 anni.

In particolare, la mancanza di carboidrati di base come grano, pane, pasta e cereali potrebbe essere la miccia di tali disordini. Il sistema alimentare britannico sembra particolarmente esposto a gravi perturbazioni, in parte a causa della sua enfasi sull'efficienza a scapito della resilienza. Questo include una forte dipendenza dalla manodopera stagionale e pratiche come le catene di approvvigionamento "just-in-time".

La ricerca sottolinea l'importanza di sviluppare piani per aiutare il Regno Unito a prepararsi e rispondere ai rischi associati alle carenze alimentari future. Gli eventi meteorologici estremi, come le ondate di maltempo, le inondazioni, la neve e la siccità, sono stati identificati come le principali cause di future carenze alimentari e problemi di distribuzione. Quasi la metà del cibo consumato nel Regno Unito è importato, rendendo il paese particolarmente vulnerabile a qualsiasi interruzione delle catene di approvvigionamento.

Eventi climatici estremi, molti dei quali sono guidati dai cambiamenti climatici, potrebbero causare gravi fallimenti nel rendimento delle colture nei prossimi decenni. Per ridurre il rischio di disordini civili, è essenziale affrontare la povertà alimentare e garantire che le persone possano accedere e permettersi il cibo disponibile.

Insomma, ecco perché il cibo del futuro avrà senso di esistere.